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歷史拼圖／米慎教堂162歲「老母親葡萄樹」 枝繁葉茂

記者啟鉻／洛杉磯報導
栽種於1861年，老母親葡萄樹成為年輕新婚、年長夫婦喜歡探訪的景點。（記者啟鉻／攝影）
栽種於1861年，老母親葡萄樹成為年輕新婚、年長夫婦喜歡探訪的景點。（記者啟鉻／攝影）

南加聖蓋博市（San Gabriel）的一個著名地標米慎教堂（Mission Church），不僅歷史悠久，而且擁有重要的文化和宗教意義。這裡有不少值得探訪的景點，其中一個就是，無論年輕新婚夫婦和年長夫妻都喜歡探訪的，一棵160年前栽種的高壽葡萄樹，至今仍枝繁葉茂。

聖蓋博使命教堂的老母親葡萄樹，樹齡160多年了。（記者啟鉻／攝影）
聖蓋博使命教堂的老母親葡萄樹，樹齡160多年了。（記者啟鉻／攝影）

根據葡萄樹旁的印刻標誌顯示，栽種時間是1861年，距今已經162年。有的稱為「老母親葡萄樹」（Old Mother Grapevine），位於米慎教堂一處最早遺跡院落內。這裡經常舉辦婚慶活動。據這裡的年長居民說，大家似乎都願意來探訪這棵老母親葡萄樹，年輕新婚夫婦希望保佑夫妻兩人白頭到老。年長夫婦也希望自己更健康，夫妻相守長長久久。令人驚嘆的是老母親葡萄樹，至今已經160多歲了，仍生命力旺盛，枝繁葉茂，到這裡的訪客無不嘖嘖稱奇！

老母親葡萄樹樹冠很大，需要支撐才能維持。（記者啟鉻／攝影）
老母親葡萄樹樹冠很大，需要支撐才能維持。（記者啟鉻／攝影）

據記載，老母親葡萄樹，屬於一種「教會葡萄」（Mission Grape），這是一種很普遍的稱謂。多年前，來自西班牙的研究小組對這些教會葡萄樹做了DNA分析，結果顯示，這是罕見的西班牙葡萄樹品種「Listan Prieto」。Prieto在西班牙語的意思是深色或黑色，Listan則是一種葡萄品種。簡單地說就是一種黑葡萄，可以用來製作普通酒Sherry，在西班牙早期造酒業歷史上有著非常重要的地位。Listan Prieto在現在西班牙的葡萄種植園中很難見到，但16世紀在當地廣泛種植。

據印刻標誌記載，栽種於1861年。（記者啟鉻／攝影）
據印刻標誌記載，栽種於1861年。（記者啟鉻／攝影）

老母親葡萄樹一家，在早期的聖蓋博米慎鎮教堂發展中，給人們帶來不小的貢獻。據說，如今加州僅剩下約500畝的教會葡萄樹，主要分布在山麓地帶和聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）等地。

聖蓋博 加州 南加

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