「小費疲勞」 逾半用餐者給未逾15%

報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

NBC 4電視台報導，儘管專家表示，在餐廳用餐時，支付15%至20%小費是傳統禮儀，看來很多美國人並不同意。根據丕優研究中心（Pew Research Center）最新民調 顯示，57%人在餐廳用餐時，僅支付15%或更低小費。

該中心對1萬1945名美國成年人進行調查顯示，近五分之一（18%）的人在正式餐廳用餐時，平均支付小費低於15%，另有2%根本不付小費。超過三分之一（37%）表示，支付15%小費是他們給予小費的標準。

該研究合著者德西費爾（Drew DeSilver）談到超過半數人給少於或等於15%小費感到驚訝。

為何消費者會出現小費疲勞？根據Bankrate數據，三分之二美國成年人在餐廳用餐時會給服務人員小費。丕優研究中心發現，81%於餐廳吃飯時給小費，這一比例高於理髮、送餐、酒吧買飲料或使用出租車 、共乘服務等小費比例。

研究顯示，「小費疲勞」是近期導致小費金額下降原因之一。Toast數據顯示，2023年第二季度，全國全服務餐廳平均小費降至總金額19.4%，是自新冠肺炎疫情 開始以來最低。

康乃爾大學酒店管理學院教授林恩（Michael Lynn）說，即使在餐廳用餐的人，給小費的意願也下降。他說，疫情初期美國人相當慷慨，他們願意用小費幫助疫情下工作的服務人員與雇主，如今他們厭倦了。

Bankrate數據顯示，自2019年到2022年，每次用餐都會給小費的顧客比例下降4%。丕優研究中心數據還顯示，大多數人（77%）將服務品質視為選擇是否給小費與小費數額的主要因素。林恩說，「我們正用小費來購買認可。」