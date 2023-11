谷歌首頁塗鴉紀念華醫張任謙 現代心臟移植手術先驅

谷歌首頁紀念華裔醫師張任謙。(谷歌)

谷歌首頁塗鴉(Google Doodle)11月21日出現了一位華裔 醫生的面孔,不少人都在好奇他是誰?這位醫生是澳洲 現代心臟移植手術的先驅:張任謙(Victor Chang)。

谷歌的這張塗鴉描述了張任謙醫師身著藍色醫生制服的模樣。他頭髮烏黑,戴著眼鏡,皮膚曬成健康的小麥色。他單手抱拳舉在胸口,神情專注地看向遠方。在他的一邊,是一枚白色線條勾勒出的心臟,背景有跳動的心電圖。

根據網路資料,11月21日是張任謙的生日。他是心血管手術和心臟移植手術的先驅。張任謙最大的成就之一,是發明了人工心臟瓣膜以及人工心臟輔助設備。這些技術和發明如今被廣泛運用於全球心臟病 的治療中。

張任謙是心臟移植手術的先驅。(Victor Chang Cardiac Research Institute)

張任謙的發明不僅是心臟手術技術上的進步,人工心臟瓣膜在成本上相較老一代更便宜,造福了全球更多心臟病患者。

1984年,張任謙率領的手術團隊,成功為一名14歲的澳洲女孩做了心臟移植手術。這名女孩成為澳洲最年輕的進行心臟移植手術的人。手術後,女孩連續38年身體無恙。

同年,張任謙在St. Vincent’s醫院建立了全國心臟移植項目,該項目如今仍在運行,救治著心臟病患者。

然而這位醫界先驅卻死於一場悲劇。1991年7月4日,當時55歲的張任謙被兩名馬來西亞華裔男子Choon Tee Lim和Chew Seng Liew槍殺,原因是勒索不成。

張任謙在醫界的貢獻被廣泛認可。他曾在1986年獲得澳洲國家最高獎「The Companion of the Order of Australia」。1999年他被澳洲人民票選為「世紀澳洲人」(Australian of the Century)。

以張任謙命名的「張任謙心臟研究學院」(Victor Chang Cardiac Research Institute)1994年成立,以紀念他對醫學做出的貢獻。

張任謙從雪梨大學獲得醫藥和手術雙學士學位後,在Mayo Clinic以及英國接受了手術訓練。在行醫的近20年中,張任謙的搭檔包括Harry Windsor醫師和Mark Shanahan,兩位都是心臟移植手術界的翹楚,Harry Windsor在1968年完成澳洲歷史上第一例心臟移植手術。