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谷歌首頁塗鴉紀念華醫張任謙 現代心臟移植手術先驅

記者王若然／洛杉磯報導
谷歌首頁紀念華裔醫師張任謙。（谷歌）
谷歌首頁紀念華裔醫師張任謙。（谷歌）

谷歌首頁塗鴉（Google Doodle）11月21日出現了一位華裔醫生的面孔，不少人都在好奇他是誰？這位醫生是澳洲現代心臟移植手術的先驅：張任謙（Victor Chang）。

谷歌的這張塗鴉描述了張任謙醫師身著藍色醫生制服的模樣。他頭髮烏黑，戴著眼鏡，皮膚曬成健康的小麥色。他單手抱拳舉在胸口，神情專注地看向遠方。在他的一邊，是一枚白色線條勾勒出的心臟，背景有跳動的心電圖。

根據網路資料，11月21日是張任謙的生日。他是心血管手術和心臟移植手術的先驅。張任謙最大的成就之一，是發明了人工心臟瓣膜以及人工心臟輔助設備。這些技術和發明如今被廣泛運用於全球心臟病的治療中。

張任謙是心臟移植手術的先驅。（Victor Chang Cardiac Rese...
張任謙是心臟移植手術的先驅。（Victor Chang Cardiac Research Institute）

張任謙的發明不僅是心臟手術技術上的進步，人工心臟瓣膜在成本上相較老一代更便宜，造福了全球更多心臟病患者。

1984年，張任謙率領的手術團隊，成功為一名14歲的澳洲女孩做了心臟移植手術。這名女孩成為澳洲最年輕的進行心臟移植手術的人。手術後，女孩連續38年身體無恙。

同年，張任謙在St. Vincent’s醫院建立了全國心臟移植項目，該項目如今仍在運行，救治著心臟病患者。

然而這位醫界先驅卻死於一場悲劇。1991年7月4日，當時55歲的張任謙被兩名馬來西亞華裔男子Choon Tee Lim和Chew Seng Liew槍殺，原因是勒索不成。

張任謙在醫界的貢獻被廣泛認可。他曾在1986年獲得澳洲國家最高獎「The Companion of the Order of Australia」。1999年他被澳洲人民票選為「世紀澳洲人」（Australian of the Century）。

以張任謙命名的「張任謙心臟研究學院」（Victor Chang Cardiac Research Institute）1994年成立，以紀念他對醫學做出的貢獻。

張任謙從雪梨大學獲得醫藥和手術雙學士學位後，在Mayo Clinic以及英國接受了手術訓練。在行醫的近20年中，張任謙的搭檔包括Harry Windsor醫師和Mark Shanahan，兩位都是心臟移植手術界的翹楚，Harry Windsor在1968年完成澳洲歷史上第一例心臟移植手術。

澳洲 心臟病 華裔

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