我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩節餐桌必備？火雞依舊是首選 受歡迎甜點是這道

暴雨來襲 加州水庫達平均水位124%

編譯組╱綜合報導
加州的水庫狀況良好，但水量預測不明朗。（美聯社）
加州的水庫狀況良好，但水量預測不明朗。（美聯社）

據Cal Matters報導，隨著本周暴雨來襲，加州的水庫已經蓄滿了水，與一年前的情況大相逕庭。全州的主要水庫水位已為平均水位的124%。

然而，健康的水位並不意味著加州的水庫已經蓄滿。加州的大多數大型水庫都是用於防洪和蓄水，空出的空間是為了控制冬季的暴雨徑流。

加州的雨季已經到來，預計聖嬰現象（El Niño）將繼續加強。但是，對於這個旱澇反復無常的金州來說，聖嬰現象並不能保證一定會降下大雨。

加州的水資源管理者一直面臨著雙重責任：既要防止洪水氾濫，又要為可能出現的水資源短缺做好準備。而加州的水資源供應經常捉襟見肘，長期乾旱更是司空見慣。由於季節性展望無法可靠地預測一個冬天是潮濕還是乾燥，水資源管理者必須為這兩種情況制定計畫。

加州水資源廳（Department of Water Resources）資源經理瓊斯（Jeanine Jones）表示，幸運的是，今年還有一些回旋餘地。她說：「去年大量的積雪和充沛的降雨足以填滿本州的水庫，即使今年雨季偏旱，我們也有足夠的緩衝空間來迎接明年，這總是好事。」

流入河流和溪流並流向海洋的水經常被抱怨為浪費水，但它們對漁業、自然保護、三角洲農民、水質和健康海岸線的好處不勝枚舉。儘管如此，加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）報告稱，如果有更好的方法將水從滿溢的河流輸送到地下水補給點，如果土地所有者、地方機構和其他機構之間有更好的協調，加州去年本可以儲存更多的水。

備受爭議的Sites水庫（Sites Reservoir）項目預計耗資超過44億元。該水庫計畫位於沙加緬度河谷西部，將儲存多達 150 萬畝的沙加緬度河水。11月初，加州州長紐森（Gavin Newsom）批準在 「可行的範圍內」，根據具有里程碑意義的「加州環境品質法案」（California Environmental Quality Act）快速推進該項目。即便如此，該項目預計也不會在2030年或2031年之前完工。

與此同時，研究人員及地方、州和聯邦機構，希望通過將新的天氣預報工具納入數十年之久的規則手冊中，管理何時蓄水、何時放水，從而更靈活地操作州內的水庫。

許多人都在向下而不是向上尋找機會儲存更多的水。據水資源廳估計，到去年夏天，通過地下水補給已收集了約380萬畝呎的水。

加州 暴雨 紐森

上一則

洛縣阿罕布拉Target被盜 2男1女合作組落網

下一則

橙縣戲劇講座 陳勁松分享中外經典

延伸閱讀

洛杉磯男闖高速阻交通 襲警奪槍被擊斃起爭議

洛杉磯男闖高速阻交通 襲警奪槍被擊斃起爭議
世報2023年終稅務理財12/16線上講座

世報2023年終稅務理財12/16線上講座
山火期間斷電損失 法官：PG&E不必賠償數千用戶損失

山火期間斷電損失 法官：PG&E不必賠償數千用戶損失
罷免檢察長賈斯康不順 洛杉磯縣成被告

罷免檢察長賈斯康不順 洛杉磯縣成被告
洛城新語╱「拜習會」紐森得分 但還不夠

洛城新語╱「拜習會」紐森得分 但還不夠
「拜習會」紐森得分 但還不夠

「拜習會」紐森得分 但還不夠

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
當地可謂荒郊野嶺，沒有座椅也沒有洗手間，千人華僑只得席地而坐。（鹿強提供）

上千華人荒野苦候拜習會 長時間沒水、沒食物、沒廁所

2023-11-15 19:22
37歲華女李梅(Mei Li，音譯)，被丈夫殘忍殺害並肢解。（洛市警局）

華女李梅命案 拋屍工兩次報警被踢皮球 LAPD查失職

2023-11-16 15:05

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職