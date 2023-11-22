暴雨來襲 加州水庫達平均水位124%

加州的水庫狀況良好，但水量預測不明朗。（美聯社）

據Cal Matters報導，隨著本周暴雨 來襲，加州 的水庫已經蓄滿了水，與一年前的情況大相逕庭。全州的主要水庫水位已為平均水位的124%。

然而，健康的水位並不意味著加州的水庫已經蓄滿。加州的大多數大型水庫都是用於防洪和蓄水，空出的空間是為了控制冬季的暴雨徑流。

加州的雨季已經到來，預計聖嬰現象（El Niño）將繼續加強。但是，對於這個旱澇反復無常的金州來說，聖嬰現象並不能保證一定會降下大雨。

加州的水資源管理者一直面臨著雙重責任：既要防止洪水氾濫，又要為可能出現的水資源短缺做好準備。而加州的水資源供應經常捉襟見肘，長期乾旱更是司空見慣。由於季節性展望無法可靠地預測一個冬天是潮濕還是乾燥，水資源管理者必須為這兩種情況制定計畫。

加州水資源廳（Department of Water Resources）資源經理瓊斯（Jeanine Jones）表示，幸運的是，今年還有一些回旋餘地。她說：「去年大量的積雪和充沛的降雨足以填滿本州的水庫，即使今年雨季偏旱，我們也有足夠的緩衝空間來迎接明年，這總是好事。」

流入河流和溪流並流向海洋的水經常被抱怨為浪費水，但它們對漁業、自然保護、三角洲農民、水質和健康海岸線的好處不勝枚舉。儘管如此，加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）報告稱，如果有更好的方法將水從滿溢的河流輸送到地下水補給點，如果土地所有者、地方機構和其他機構之間有更好的協調，加州去年本可以儲存更多的水。

備受爭議的Sites水庫（Sites Reservoir）項目預計耗資超過44億元。該水庫計畫位於沙加緬度河谷西部，將儲存多達 150 萬畝的沙加緬度河水。11月初，加州州長紐森 （Gavin Newsom）批準在 「可行的範圍內」，根據具有里程碑意義的「加州環境品質法案」（California Environmental Quality Act）快速推進該項目。即便如此，該項目預計也不會在2030年或2031年之前完工。

與此同時，研究人員及地方、州和聯邦機構，希望通過將新的天氣預報工具納入數十年之久的規則手冊中，管理何時蓄水、何時放水，從而更靈活地操作州內的水庫。

許多人都在向下而不是向上尋找機會儲存更多的水。據水資源廳估計，到去年夏天，通過地下水補給已收集了約380萬畝呎的水。