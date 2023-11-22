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今冬恐現「強烈聖嬰」現象 當心洪水

編譯陳盈霖／綜合報導
氣象學家預估，今冬恐將出現強烈聖嬰（El Niño）現象且持續加劇中。（KTLA 5）
氣象學家預估，今冬恐將出現強烈聖嬰（El Niño）現象且持續加劇中。（KTLA 5）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，氣象學家預估，今冬恐將出現強烈聖嬰（El Niño）現象且持續加劇中，潮濕天氣最早於下月起出現至明年春季，影響範圍包括加州海岸大部分地區。

洛杉磯加大氣候學家斯溫（Daniel Swain）近期在一次研討為上表示，未來幾個月聖嬰現象將進一步加強，甚至成為「超級聖嬰事件」（Super El Nino event）。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），聖嬰現象是聖嬰──南方震盪現象（El Niño--Southern Oscillation phenomenon）兩階段之一，在聖嬰現象階段時，溫暖的太平洋海水流向南美洲。

根據NOAA數據，在美國北部和加拿大，聖嬰現象往往會帶來更乾燥溫暖的天氣，南部出現更多洪水。斯溫說，今年聖嬰現象已在東熱帶太平洋變得相當強勁，且於今年晚些時候達到巔峰前變得更強。

近期NOAA氣候預報中心發布最新報告，也證實上述評估，意即聖嬰現象有62%可能性，將在明年4月至6月期間在北半球持續存在。

報告至初，明年1月至3月，至少有超過55%可能性會出現「強烈聖嬰」（Strong El Niño），11月至明年1月，有35%可能性成為史上前十大強烈聖嬰。

歐洲預測卻表明出現上述可能性小得多。但儘管如此，加州緊急服務辦公室已開始警告南加州，替可能出現潛在冬季潮濕做好準備。

根據NOAA和國家綜合乾旱資訊系統資料庫「美國乾旱監測」數據，截至11月初，加州完全沒有乾旱跡象。該州58個縣中只有德諾特（Del Norte）、西斯邱（Siskiyou）、聖伯納汀諾（San Bernardino）、河濱（Riverside）和帝王縣（Imperial）南部等縣被評為異常乾旱（abnormally dry）。

與此同時，美國太空總署（NASA）近期一項分析顯示，若今冬出現強烈聖嬰現象，美洲西部沿海城市可能會出現更嚴重洪水，此類洪水可能「淹沒道路並滲入低窪建築物。」

不僅如此，NASA分析強調，海平面上升和氣候變遷可能會導致2030年代會發生此類事件。分析發現，在這十年的聖嬰現象中，同一座西海岸城市可能在一年內發生多達十次十年難遇的洪水事件。

加州 洪水 洛杉磯加大

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