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罷免檢察長賈斯康不順 洛杉磯縣成被告

編譯陳盈霖／綜合報導
不少阿拉米達縣居民呼籲罷免該縣檢察長普萊斯。（CBS電視台畫面）
不少阿拉米達縣居民呼籲罷免該縣檢察長普萊斯。（CBS電視台畫面）

CBS電視台報導，眼看加州犯罪率上升，不少社區將矛頭指向具有改革思想的地區檢察長。

其中，上任不到一年的阿拉米達縣（Alameda County）檢察長普萊斯（Pamela Price），面臨居民罷免的危機。去年6月，舊金山進步先鋒派地區檢察長博徹思（Chesa Boudin）也遭選民罷免。

遭不少居民質疑的洛縣檢察長賈斯康。（CBS電視台畫面）
遭不少居民質疑的洛縣檢察長賈斯康。（CBS電視台畫面）

曾擔任舊金山檢察長，現任洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）也是刑事司法改革者。這位掌管全國全國最大辦公室的總檢察長，兩年內躲過遭選民罷免機會，然其政策仍遭不少居民質疑。目前罷免委員會已對洛縣提起訴訟。賈斯康認為，罷免行動是屬於政治事件。他說，「我認為大部分簽署罷免者，是製造社區不安全感。」

事實上，包括洛縣與阿拉米達縣，近期均飽受不斷上漲的入市竊盜與砸搶案困擾。賈斯康與普萊斯的政策遭民眾指責，批評者認為他們所謂的政策，讓犯案者無法無天。

替民眾拯救阿拉米達（Save Alameda For Everybody，SAFE）組織主導者格里沙姆（Brenda Grisham）於2010年槍枝暴力失去兒子。他說，「社區正在發生的犯罪，與我們過去幾年來歷經的情況相差甚遠。」

SAFE上周宣布收集超過7萬個罷免普萊斯簽名。然普萊斯捍衛自己立場，指出在其任職期間，已指控超過7000多起案件，也致力根除過度懲罰非裔和棕色人種於體制內的歧視。

根據加州公共政策研究所數據，超過半數加州人表示，當地社區犯罪是一個問題。然洛杉磯BLM共同創辦人阿卜杜拉（Melina Abdullah）說，「我絕對相信洛杉磯更安全」她支持賈斯康減少刑期和大規模監禁的政策，認為真正創造更安全的社區，是利用強大的課後計畫，減少青少年犯罪。

罷免 加州 洛縣

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