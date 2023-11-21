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一分鐘看加州／明年6趨勢流行 3風格退潮流

編譯胡立宗／綜合報導
粗獷主義的內裝風格。（取自Qan Vast網站）
粗獷主義的內裝風格。（取自Qan Vast網站）

房地產網站Zillow近來分析了近300種居家與設計風格，得出2024年可能成為主流的六大風格或規畫，以及三種不再受到追捧的室內設計。以下排名是依據Zillow網站上待售物件提及的總數而排列：

•粗獷主義（Brutalism）：粗獷風是增幅最大的趨勢，較2022年的提及數大增452%。粗獷主義的關鍵在於大量使用原始風貌的建材，包括外表漆黑的碳素鋼，保留原貌的水泥樓梯與銹化處理的青銅器具。主要客群是極簡主義者，或是想動手修整出自我風格強烈的住戶。

•感官花園（Sensory Garden）在Zillow的提及數年增314%。感官花園的原意是藉由特殊設計增強人類感官的接受度，用於幫助特殊兒童發展感知能力。但近年來強調感官設計的庭院越來越受歡迎，因此也成為房市上升趨勢之一。

•冷浸池（Cold Plunge Pool）的提及數年增130%，這是由於它能幫助血液循環與降低發炎風險。

•匹克球場（Pickleball Court）的提及數年增64%，大紐約地區則高達100%，主因是它老少皆宜，待售房屋附近有匹克球場更能吸引買家上門。

•穆拉諾吊燈（Murano Chandelier）的提及數年增58%，源自義大利穆拉諾島的彩繪玻璃原本就是長年受到歡迎的材料，但今年提及穆拉諾玻璃吊燈的次數明顯增加，顯示它再度成為熱門賣點。

•壁畫的提及數年增18%，以大型風景繪與植物圖樣為主。

2024年可能明顯降溫的趨勢包括燒杉板，Cloffice與托斯卡尼風廚房，後兩者都在新冠疫情期間大出風頭，但疫情降溫後開始退潮流。

•燒杉板（Shou Sugi Ban 或Yakisugi）是源自日本的木材處理技術，以炭化製程增加木板的耐久度，不過提及數已然年減69%。

•Cloffice由closet與office合成，用來形容以現有空間改裝而成的辦公空間，這在居家辦公期間大受歡迎，但隨著回辦公室重成主流，Cloffice的提及數也年減54%。因疫情應運而生的Zoom Room也少了41%、辦公小屋（Office Shed）減少31%。

•托斯卡尼風的廚房（Tuscan Kitchen）年減45%。Zillow認為，疫情期間大家不能出國，只好靠托斯卡尼風的裝潢遙想異國風情，但現在國際旅遊已經恢復正常，這種設計的需求自然回歸基本面，巴黎風的提及數也減少26%。

疫情 義大利 房地產

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