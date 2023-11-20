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男控彩票被偷 州檢察長:法院別受理

編譯林思牧╱綜合報導
艾塔迪那市「喬氏」加油服務站 (谷歌地圖)
艾塔迪那市「喬氏」加油服務站 (谷歌地圖)

去年11月8日開獎的勁球樂透特獎(Powerball jackpot)，獎金高達20億4000萬元，獲獎彩票持有人在今年2月14日被加州樂透局公開宣布，但今年11月17日(周五)卻有一名男子再度於洛杉磯阿罕布拉市的高等法院(Alhambra Superior Court)呈遞訴狀，他指稱中獎的彩券是他買的，但當天就被人偷走。州檢察長辦公室認為該案應被撤銷。

加州樂透局認證後公布的贏家是艾德溫卡斯楚(Edwin G. Castro)，但如今荷西里維拉(Jose Rivera)卻出來攪局，里維拉表示他是在去年11月7日，也就是開獎前一天在艾塔迪那市(Altadena)「喬氏加油服務站」(Joe's Service Center)買了那張彩券，但是買到當天就被一名外號叫瑞吉(Reggie)的男子偷走。里維拉的律師指出，後來他們查出瑞吉的全名是烏拉奇羅梅洛(Urachi F. Romero)。

里維拉的民事訴訟中，列出的被告包括加州樂透局(California State Lottery Commission)、贏家卡斯楚和羅梅洛等。但加州檢察長(California Attorney General)辦公室指出，里維拉的訴訟找錯了對象，如果他的彩票真的是被羅梅洛偷走的，他應該報警讓警方調查這宗竊案，如果確實像里維拉所說的，那麼羅梅洛應該去坐牢，狀告加州樂透局完全不合理。

里維拉在跟法院提供附加資訊時指出，他原本是一名園丁(gardener)，自從初次提訴以來，他接到許多次死亡威脅(death threat)，現在因為擔憂自己與家人的安危，園丁的工作也做不下去了，他們一家的生活陷入困境。檢察長辦公室要求法院不受理那宗訴訟。

加州 阿罕布拉 洛杉磯

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