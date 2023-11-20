救護車收費咋舌 明年起管制

救護車差額收費經常導致病患經濟負擔沉重。（本報資料照片）

發生急難事件時，自然而然就會想到打911，請救護車把人送到醫院。但是來的救護車，其公司卻不一定屬於您醫療保單全額給付的對象，因此人雖然救了回來，但卻要多付一兩千元的救護車費，這種天外飛來的帳單叫「差額收費」（balance billing）。

這種情況在加州 相當普遍，四分之三的救護車都要額外收費，平均每筆達到1209元，又是全美不名譽的第一名。追本溯源，聯邦2022年生效的法規與加州之前就已經存在的舊規，雖然對醫療費用與空中急難運送設定費用上限，但不包括地面救護車費，因此衍生出搭救護車多付錢的陋習。

好消息是，2024年1月1日起，加州新法開始管制救護車超收費用，不是保險對象的救護車公司，不得再加收差額費用，原本急難運送1100元、一般運送800元的意外帳單將不再出現。

受惠者除了加州管制醫療商業保單的1400萬名投保者，未保險者也同樣受惠，救護車費不得超過Medi-Cal或Medicare上限。同時，在帳單送達後的12個月內，救護車公司或其委託的討債業者也不得因帳單欠繳而向信用評等公司申訴，或採取法律行動。

唯一的缺憾是，600萬名納保於企業醫療險的加州人不受新法保障，因為他們的保險適用聯邦法規，如上所述，聯邦差額費用的限制不包括地面救護。不過，好消息是國會諮詢委員會已經準備向議員提案，希望將額外費用壓低到100元以內，2024年會期有可能過關。

回到加州本身，聖地牙哥 聯合論壇報指出，Jennifer Reisz去年就碰到大額超收費用的鳥事，雖然受重傷的女兒在兩度轉院後保住性命，但之後收到救護車公司2400元的帳單，而且保險公司已經付了2200元。

還好Jennifer Reisz是弗雷斯諾縣的執業律師，因此據理力爭，並且表明收費不合理，因此一毛都不會給，最後救護車公司取消帳單。Jennifer Reisz說，並非每個人都是律師，不見得都懂得保護自己，因此建議收到超額帳單後先諮詢再說。

醫療倡議團體的建議是，先查核醫療保險 的給付範圍，確認救護車費用到底是不是自付項目；如果不是你該自付的範圍，就聯絡救護車公司，告訴他們必須撤回帳單，因為他們很多時候只是柿子挑軟的吃。

如果救護車公司不理不顧，就附上帳單向保險公司申訴，超過30天還不回應，就可向監管單位提出訴願。管轄權在加州管理醫療廳（Department of Managed Health Care）的可以線上申訴www.healthhelp.ca.gov或打專線1-888-466-2219；屬於加州保險廳（Department of Insurance）的則是到www.insurance.ca.gov或打1-800-927-4357。

也可以向社會團體Health Consumer Alliance尋求協助，他們提供多語言的免費法律諮詢，電話為1-888-804-3536。