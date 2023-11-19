氣候變化為害經濟程度 加州名列全美前5
據Cal Matters報導，一份新的國家氣候評估報告，描繪了一幅氣候變化對全國造成影響的悲慘圖景，指出氣候變化導致糧食短缺，加劇乾旱、洪水和野火，傳播疾病和空氣汙染，並危及公路和鐵路等公共基礎設施。
15日發布的這份聯邦報告，將加州列為受氣候相關自然災害經濟影響最大的五個州之一。在關於西南部風險和影響的一章中，有一長串令人震驚的預測，特別是乾旱對供水、農業、疾病和生態系統的影響。
「第五次國家氣候評估報告」（The Fifth National Climate Assessment）被美國政府稱為其關於氣候變化的最重要報告。該報告指出了氣候變化的複合影響： 一個州、一個地方的野火可能會蔓延到其他地區或其他州，並使遠離源頭的空氣質量惡化。
報告警告說，除非減少溫室氣體排放，否則人類、經濟和環境將受到更嚴重的影響。盡管全國各地的適應行動有所增加，但目前的適應努力和投資不足以降低當今與氣候相關的風險，也不足以跟上未來氣候變化的步伐。
經濟和公共基礎設施方面，報告顯示，在20世紀80年代，經通貨膨脹調整後，美國每四個月就會發生一次價值十億元的災難。但現在平均每三周就會發生一次。2018年至2022年期間，美國經歷了89次損失超過10億元的災害事件。
在乾旱和洪水方面，包括加州在內的西南部地區自然會有乾旱和降雨的高發期，而現在氣候模式的變化又加劇了這種情況，很容易受到極端風暴和快速融雪造成的洪水的影響。
此外，海岸和海平面上升，導致海洋熱浪，危及海洋哺乳動物、海鳥和漁業，有可能永久淹沒基礎設施，包括公路、鐵路、港口、隧道和橋梁；水處理設施和發電廠；以及醫院、學校和軍事基地。
報告預計，因氣候變化而加劇的野火，將繼續對加州產生重大影響。隨著氣溫升高和氣候乾燥，野火向更高的海拔移動，造成更熱、更嚴重的火災，並造成重大的健康負擔，尤其是對高危人群。
在糧食和農業方面：氣候變化預計將破壞全球和美國的糧食生產，而加州尤其容易受到這些破壞的影響。由於條件變化的影響，預計會出現糧食短缺和糧食成本上升。許多種植者已經在努力適應新的降雨模式和溫度。
上一則
65歲以上 失去白卡資格比例高
下一則
FB留言