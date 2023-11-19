氣候變化為害經濟程度 加州名列全美前5

聯邦報告將加州列為受氣候相關自然災害經濟影響最大的五個州之一。（美聯社）

據Cal Matters報導，一份新的國家氣候評估報告，描繪了一幅氣候變化對全國造成影響的悲慘圖景，指出氣候變化導致糧食短缺，加劇乾旱、洪水 和野火，傳播疾病和空氣汙染，並危及公路和鐵路等公共基礎設施。

15日發布的這份聯邦報告，將加州 列為受氣候相關自然災害經濟影響最大的五個州之一。在關於西南部風險和影響的一章中，有一長串令人震驚的預測，特別是乾旱對供水、農業、疾病和生態系統的影響。

「第五次國家氣候評估報告」（The Fifth National Climate Assessment）被美國政府稱為其關於氣候變化的最重要報告。該報告指出了氣候變化的複合影響： 一個州、一個地方的野火可能會蔓延到其他地區或其他州，並使遠離源頭的空氣質量惡化。

報告警告說，除非減少溫室氣體排放，否則人類、經濟和環境將受到更嚴重的影響。盡管全國各地的適應行動有所增加，但目前的適應努力和投資 不足以降低當今與氣候相關的風險，也不足以跟上未來氣候變化的步伐。

經濟和公共基礎設施方面，報告顯示，在20世紀80年代，經通貨膨脹調整後，美國每四個月就會發生一次價值十億元的災難。但現在平均每三周就會發生一次。2018年至2022年期間，美國經歷了89次損失超過10億元的災害事件。

在乾旱和洪水方面，包括加州在內的西南部地區自然會有乾旱和降雨的高發期，而現在氣候模式的變化又加劇了這種情況，很容易受到極端風暴和快速融雪造成的洪水的影響。

此外，海岸和海平面上升，導致海洋熱浪，危及海洋哺乳動物、海鳥和漁業，有可能永久淹沒基礎設施，包括公路、鐵路、港口、隧道和橋梁；水處理設施和發電廠；以及醫院、學校和軍事基地。

報告預計，因氣候變化而加劇的野火，將繼續對加州產生重大影響。隨著氣溫升高和氣候乾燥，野火向更高的海拔移動，造成更熱、更嚴重的火災，並造成重大的健康負擔，尤其是對高危人群。

在糧食和農業方面：氣候變化預計將破壞全球和美國的糧食生產，而加州尤其容易受到這些破壞的影響。由於條件變化的影響，預計會出現糧食短缺和糧食成本上升。許多種植者已經在努力適應新的降雨模式和溫度。