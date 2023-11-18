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張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

支付強化野火基礎設施成本 PG&E電費、天然氣明年雙漲

編譯組／綜合報導
加州公用事業委員會投票一致通過、允許PG&E（太平洋瓦電）提高電力與天然氣費率，以支付強化野火基礎設施成本。（美聯社）
加州公用事業委員會投票一致通過、允許PG&E（太平洋瓦電）提高電力與天然氣費率，以支付強化野火基礎設施成本。（美聯社）

儘管許多人都見證水電費率上漲帶來沉重財務打擊，但加州公用事業委員會(California Public Utilities Commission)16日投票一致通過、允許PG&E（太平洋瓦電）提高電力與天然氣費率，以支付強化野火基礎設施成本。

擬議漲價將於1月1日生效，單純用電客戶(electric-only)每月平均上漲費用22.20元；天然氣客戶(natural gas-only)每月平均上漲10.43元；電力與天然氣客戶每月平均上漲32.62元。

委員會成員承認，加州居民面臨財務困難，並敦促低收入納稅人申請補助以降低每月費用，但他們補充說，通貨膨脹與供應鏈問題也造成水電公司困難。批准計畫將允許PG&E埋設1230英里電線，以降低引發野火的風險，並要求埋設778英里的「覆蓋電線」(covered conductor)，其也可降低野火風險。

16日會議針對漲價進行長時間的面對面與電話公開評論，部分人士指出PG&E應對引起多起致命野火負有責任，共和黨與民主黨立法人士也公開反對漲價提議。

民主黨參議員瓦拉多吉爾(Marie Alvarado-Gil)致函委員會，表達「強烈反對」(strong opposition)漲價。她表示，加州人已對持續增加生活成本，感到無助；若期望將顧客納稅人放在首位、尤其在此時批准提高公用事業費率，並非明智之舉。

參議院能源、公用事業與通訊委員會副主席暨參議員達勒(Brian Dahle)聲明指出，漲價不僅傷害家庭，也傷害企業，企業不得不將增加的成本、轉嫁給顧客。他表示，加州人目前面臨充滿挑戰的時期，民主黨政策制定者及官方人士應專注在降低生活成本的解決方案，而非讓像PG&E這樣的公司、繼續讓納稅人破產。

參議院共和黨領袖賈拉格爾(James Gallagher)聲明表示，立法機構的民主黨人士需「完整檢視實際狀況」(complete reality check)，而不是批准漲價。民眾無須在超高水電費、與可靠安全輸送到家中的電力之間，做出選擇。

加州 民主黨 天然氣

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