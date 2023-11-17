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橋下閒置空間出租燒出問題 州府將檢討

編譯胡立宗／綜合報導
日前燒毀的州際公路10號路段，紅圈處為起火點。（美聯社）
日前燒毀的州際公路10號路段，紅圈處為起火點。（美聯社）

洛杉磯市中心的10號州際公路發生大火，起火原因還待調查，部分承租商懷疑是遊民引發，但洛市市長貝斯（Karen Bass）要大家先別亂猜，重點應該擺在重建與調查上。但是州際公路10號的大火卻燒出另一個問題，加州現行出租高架路段下方閒置空間的政策到底是對是錯？

這場火導致100餘根樑架不堪使用，當地通行量每天超過30萬輛次，因此形成阻塞嚴重的交通瓶頸，光是通過該路段可能就要花半個小時。

從州長紐森的說法上可以看出，州府打算重新檢討出租機制，並確實將租金收益用於大眾運輸計畫。不過確切改革方向尚未出爐，美聯社詢問州長辦公室，幕僚要記者去問權責單位；找上加州交通廳（Caltrans），他們則無法具體回答細節。

洛市選出的加州眾議員桑提亞哥（Miguel Santiago）強調，官員必須清楚說明這些地到底租給了誰，合約內容為何、租金收益多少，「更重要的是政府到底有沒有在管理？」，不能再讓I-10的事故重演。

依照目前的瞭解，Apex Development Inc.自2008年就承租I-10該路段下方的空地，合約其中一款是不得存放易燃、危險物品。但Apex在多年之前又不斷分租，目前至少有六家向Apex分租，且Apex本身最近還被加州告，因為積欠7萬8000元租金。

從起火地點來看，占地八英畝的地方，到處是棧板、車輛、建築原料、乾洗手與其他雜物。州長紐森表示，起火原因還待調查，目前沒有逮捕任何人，但是Apex的分租行為顯然未經政府同意。

Apex的委任律師表示確實有被告，但是不願透露其他細節。但美聯社訪問到的兩家分租商都直喊冤枉，Eagle Wood Services的負責人Luis Cartagena說，因為遊民竊盜事件太多，他在一年前就已經不在此地放任何東西了。

另一個分租商人Rudy Serafin則說，他從2009年開始向Apex分租，存放服飾用品，與乾洗手等辦公室用品，這次損失超過80萬元，他不知道該怎麼養家活口了。而且因為附近遊民經常架爐生火，因此保險商不願提供火險，雖然他與其他業者持續要求洛市驅趕遊民，但是趕完沒多久人又回來。

高架路段發生重大火災已經不是第一次，喬治亞州亞特蘭大市區的I-85路段在2017年發生大火，國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）認定州府交通部管理不善，任由危險物品堆放在高架路段下才會導致火災，之後交通部才徹底修改出租規定。

加州 遊民 租金

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