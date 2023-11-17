7議員全共和黨 杭廷頓灘市深藍中的一點紅

杭廷頓灘市議會的七位市議員。 (市府官網)

美國的50州中，加州 是左派自由(liberals)的藍旗先鋒，德州 是右派保守(conservatives)的紅旗代表。但位於南加州橙縣的杭廷頓灘市(Huntington Beach)卻是一片深藍中的大紅。市議會現在一面倒的是共和黨 員。今年6月該市拒絕掛彩虹旗(Rainbow Flag)，公立圖書館中的書籍現在被嚴格的審查，避免兒童被「誤導」走入歧途。

去年的市議員重選中，四個待補的席位全被共和黨的候選人贏走。接下來市議會做出許多極端偏右的決議，譬如加州州議會與州長紐森規定6月是LGBTQ+月，所有政府機構要掛彩虹旗。但杭廷頓灘就是規定不准掛。

1990年代中期杭廷頓灘發生了兩件由白人優越主義者(white supremacists)所犯的仇恨事件，公然歧視其他種族的罪行轟動全美國，該市因而成立了人文關係委員會(Human Relations Committee)，希望讓各族裔之間互相敬重、和諧共處。但新的市議會很快就把那個委員會解散，儼然在種族平等方面瞬間倒退了幾十年。

雖然杭廷頓灘並沒有強制戴口罩、打疫苗的法規，但市議會在10月卻做了決議，禁止政府單位下令民眾戴口罩、打疫苗。市議會將在明年3月的選舉中放一個議案，如果該案通過，將來的選舉與投票中，選民必須出示「選民證」(voter identification)才能進入投票所。

杭廷頓灘市議會的這些作為，跟德州州議會的作為如出一轍。但這些市議員會當選，必然是得到多數選民的支持，所以可以看得出杭廷頓灘的市民是希望朝保守的方向發展。他們不希望孩子搞變性或同性戀，也不要孩子在跟異性交往方面太自由放縱。

司萬(Cari Swan)是杭廷頓灘的保守行動者(conservative activist)，對該市的這些立法非常滿意，她表示，左派自己做得太過份，把保守人士逼得不得不大力反抗，才會弄到今天這樣的地步。杭廷頓灘的右派居民終於可以吐一口惡氣。

共和黨員福席亞奇斯(Pano Frousiakis)去年也參選市議員，後來他為了鞏固本黨的票源退出選戰，支持另一位共和黨人。他表示，對市府走的方向滿意。但幾個月來市政會議充滿了爭吵和火氣。他希望把政爭放到一邊，改以人民的「生活品質」作為市議會的主要宗旨。