工資將調漲 速食業擬對策 餐飲業壓力大

強調以人為本的Habit Burger and Grill，面臨加州薪資調漲，已經預期出現營收減少。（取自Habit Burger and Grill網站）

加州 的速食業基本工資將在2024年4月提高至時薪20元，遠高於目前的15.5元，面對人事成本大增，有些業者已經準備好調高售價，有些則期望透過優化產製過程降低衝擊，更有一些業者全不擔心，因為他們的時薪早就高出20元，新的薪資門檻反而會讓消費者把錢花在刀口上，選擇真正優質的服務與產品。

餐飲媒體Nation's Restaurant News指出，面對加州市場將至的成本衝擊，Yum Brand（百勝集團）旗下以加州為大本營的Habit Burger and Grill，已經預期2023年第四季會出現1000萬元的營收減少了，因為新法對成本的衝擊遠比預期的大。

Red Robin（紅知更鳥）還在觀望，因為加州占北美業務的十分之一，目前無法確定是否需要調整售價。Chipotle加州員工的時薪雖然已有17至18元，但提高至20元還是會使人事成本增加3%；加上他們過去兩年已經四度調漲單價，因此明年還是會再調一次，不過漲幅會控制在個位數的中高點之間。

麥當勞 的態度是，一方面可能調價，但另一方面也希望加盟店把握機會、擴展客群，因為其他業者同樣面臨人事成本增加的挑戰。聯邦勞工 統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）的統計顯示，外食費用已然年增5.4%；在此情勢下，麥當勞認定未來的勝算更大。

另外，Nation's Restaurant News指出，雖然加州新制目前看似只會影響速食業，但是其他餐飲業者都在觀望是否會發生擴散效應，意即其他餐廳也會面臨員工要求加薪的壓力。

不過，Darden Restaurants（達頓餐廳集團）則是相當樂觀，因為他們包含小費的全美平均時薪已達22元，「比加州的新制還高」，對他們的衝擊較小，對資本少、體質差的業者反倒威脅更大。

以加州為主要市場的BJ's Restaurants也頗為樂觀，因為很多計時員工的薪資已經高於20元了，新法反倒會將客人推往一般餐廳，因為用餐經驗完全不同。而且用餐成本變高，顧客也會更精挑細選，BJ's Restaurants的優勢更為明顯。

Denny's雖然樂觀，但規劃有些不同。新制下的時薪當然要考慮，但也是集團可以多元發展的契機，例如線上品牌、自動化供餐，以確保加州產能的最優化，「這些都能抵銷人事成本的增加」。