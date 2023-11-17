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加州民調：拜登施政不滿意度 首次高於5成

編譯胡立宗／綜合報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

柏克萊加大政府研究所（Institute of Governmental Studies）的最新民調，除了發現加州州長紐森的不滿意度逼近五成大關，同時也發現總統拜登在加州的不滿意度首次高於五成，似乎顯示加州民眾對於民主黨主要人物的不滿正在增加。

政府研究所在10月24日至30日訪問6342位登記選民，抽樣誤差正負2.5個百分點。這次民調顯示，選民有52%不滿意拜登的施政，只有44%認同。這也是研究所自2021年4月以來的歷次民調中，不滿度首次超過五成；先前雖然也曾發生過不滿意高於滿意者，但都未超過五成。

2023年2月的政府研究所民調中，拜登認同度仍有57%，不滿比例僅39%，但肯定度自5月民調就開始持續下滑，48%比46%，這次更達44%比52%。

政府研究所主任狄卡米洛（Mark DiCamillo）表示，民主黨支持者對拜登的不滿更為明顯。另外，女性、亞裔、拉美裔、年輕人是支持率降幅最大的群體。導致肯定度下滑的議題包括，通膨、犯罪、移民，與以色列－哈瑪斯間的戰事。

此外，在2020年大選中投給拜登的選民間也開始出現動搖。當年拜登在加州以30個百分點領先川普，但這次民調雙方的差距只剩15個百分點，46%比31%。但這並非川普獲得更多支持，而是拜登的支持者可能不會再投給他，因為高達四成不滿他的施政表現。

拜登 民調 加州

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