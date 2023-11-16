成本高、人力短缺、出生率降 加州產科醫院3年關27家

加州醫院紛紛關閉產房，縮減產婦護理服務，醫院管理人員列舉原因包括成本高、人力短缺、出生率下降。(取自艾爾森多醫療中心臉書)

根據「CalMatters」針對提交給加州 醫院紀錄分析，醫院產房關閉是近來正在加快的醫療行動趨勢。自2012年以來，至少有46家加州醫院關閉或無限期暫停生產服務，其中包括完全關閉產房的七家醫院。

過去三年內，已有27家產科病房與相關醫院關閉。

艾爾森多醫療中心(El Centro Regional Medical Center)今年1月初，在其擁有67年歷史的產科病房接生最後一名嬰兒，之後便關閉產科，僅剩下一間醫院來接生帝國縣(Imperial County)每年約2500名嬰兒。

一個月後，在艾爾森多醫療中心以北625哩處，蘇諾瑪縣(Sonoma County)居民指責醫療系統「Providence」決定終止「拍達路瑪谷醫院」(Petaluma Valley Hospital)生產分娩服務，儘管醫院承諾將維持服務直至2025年。

上個月，靠近北聖地牙哥縣的「三城醫療中心」(Tri-City Medical Center))與森提內拉醫院(Centinela Hospital)也加入取消產房的行列。

醫院產房紛紛加快關閉速度，導致加州地區可獲得產科服務的機會減少，產婦需通勤時間更長，增加護理困難。加州有12個縣（其中大多數是農村縣）沒有任何醫院可協助孕婦接生。「CalMatters」針對人口普查 數據分析，產房關閉對拉丁裔與低收入 社區的影響最嚴重。

這次產房服務關閉浪潮，是加州自20世紀90年代末、關閉23家醫院以來，最大規模的醫療服務刪減浪潮之一。加州關閉產房之際，也是全國與各州正致力因應孕婦及產婦死亡危機時刻。根據加州數據，2020年與懷孕相關的死亡人數達到十年來最高水平。加州估計，事實上，有近60%孕婦及產婦可以預防。

相比之下，過去十年僅有非常少新產科病房開設。自2012年以來，僅有八個新產科病房、其幾乎完全是由新醫院建設設置。總的來看，加州可接生嬰兒的醫院數量，已從2012年的至少250家、減少至目前的214家。

醫院管理人員列舉多項產房關閉原因：成本高、人力短缺、出生率下降。過去30年來，加州出生人數下降一半，為有紀錄以來最低水平。這個趨勢並非加州獨有，全國各地產科病房數量正在削減當中。但是，專家指出，加州關閉產房數量迅速增加，尤其在過去三年內，情況令人憂心。