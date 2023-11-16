加州議員疾呼：州府應整頓火災保險市場

國會議員促保險廳長萊拉（見圖）正視加州產險市場。（Ricardo Lara網頁）

CBS電視台報導，加州 立法者對該州緩解保險 危機的計畫表示擔憂。北加州森林小丘（Foresthill）的普萊塞縣（Placer County）是受野火影響眾多社區之一，如今面臨保險問題。

民主黨 籍加州聯邦眾議員加拉曼帝（John Garamendi）表示，保險公司從加州撤出，他們說「大火太多了」，毫無疑問，加州的確發生數起大火，但過去兩年並沒有發生重大野火。這位國會議員，是關注加州可持續保險政策的32位民主黨議員之一。

他說，他們給加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）的信，是希望他利用權力來糾正目前的市場。就像森林小丘這樣的社區，山火風險率飆升，其他地區也需評估更多風險。

加拉曼帝說：「市場是否需提高利率？是否需像目前整個加州那樣加倍或四倍？是否需取消保險政策，若需要，為什麼？」加州保險廳長發言人斯托樂（Michael Stoller）表示，這些一直是問題的癥結之一，但有望緩解。他說，「未來幾個月，你將看見該部門批准保險公司提供折扣。」

加州保險廳也不同意監管機關認為該交易有利保險公司的說法。斯托樂說：「從我們與加州人舉行的會議中可清楚看見，我們需更多工具，相信很快會以新的措施和形式提供幫助，最快可能從今年到2026年左右。」