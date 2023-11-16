不願捲以哈紛爭 大學校長噤聲 被指責無作為

面對大學校園因以哈問題產生愈來愈嚴重的分裂，校方動輒得咎。圖為加大總校長德瑞克。（美聯社）

隨著美國大學校園師生在以色列和哈瑪斯戰爭問題上的歧見愈發嚴重，加州各大學領導人被指責，在對抗反猶太 主義和反伊斯蘭恐懼症方面幾乎無所作為。

無論是學生、教職員、校友、政治家或以哈兩方的支持者，都強烈要求包括加大（UC）、州大（CSU）和史丹福等大學的領導人選邊站。還有人稱校方的反應不足以保護學生。舊金山紀事報表示，這些狀況是美國高等教育 史上前所未見的。

然而，大學領導人不願被捲入地緣政治的危機中，發表了精心措辭的聲明，譴責自10月7日以來發生在中東的暴行和校園裡的仇恨行為。他們表示看到了學生的悲痛，提供了學生精神健康資源，以及經濟和學術上的支援；他們還會見了學生和教職員團體，彼此交換了意見。

在許多觀察家看來，大學領導人的作為並不夠。

南加大普里亞斯高等教育中心（Pullias Center for Higher Education）創辦人提爾尼（William Tierney）說：「在現在這個被公認為非常艱難的時期，我不知道有多少大學校長能成功應對這個問題。」

加大總校長德瑞克（Michael Drake）10日做出了一項嘗試。加大發出聯合聲明說：「加大成員可能對中東衝突問題持有不同的看法，但我們對零寬忍和恫嚇的立場是明確的：我們不會支持它們，同時會竭盡全力確保所有人在加大的安全。」

與此同時，親以色列組織「布蘭迪斯中心」（Louis B. Brandeis Center）威脅要起訴史丹福大學 、加大和美國其他頂尖大學，因為他們沒有盡力保護猶太裔學生免受騷擾。此舉似乎只讓大學更加沉默。

史丹福大學和加大並未回應將如何處理校園不斷升級的緊張局面，也沒有提出會採取哪些措施來制止學生的仇恨言論，對公開介入這個敏感話題持謹慎態度。因為他們認為，任何失誤都會引發強烈的反彈。

柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ）的發言人莫古洛夫（Dan Mogulof）說：「我們面臨嚴峻的挑戰，這是一個必須同舟共濟的時刻。」

提爾尼認為，對大學領導人來說，現在「少即是多」。他說：「大學現在在極具爭議性的問題上發表看法能得到什麼好處？校董會的回是『零』。」