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加州貧困率上升 年長者、未成年占比高

記者啟鉻／綜合報導
近年遊民愈來愈多的加州，貧困率從11.7%上升至13.2%，圖為遊民示意圖。(美聯社)
近年遊民愈來愈多的加州，貧困率從11.7%上升至13.2%，圖為遊民示意圖。(美聯社)

加州公共政策研究所（PPIC）最近發布報告，指出2021年下半年至2023年第一季度，加州貧困率從11.7%上升至13.2%。其中，南加的年長者和未成年群體，在貧困比例中占比較高。

洛杉磯縣，雖然擁有諸多豪宅區和高端飲食，但也是南加最大的遊民區之一。洛縣擁有南加地區最高的貧困率（15.5%），在加州位居第三，僅次於宇洛縣（Yolo County）（19.5%）和聖塔芭芭拉縣（16.9%）。

報告根據不同年齡和地理位置分析貧困率，在南加地區的洛杉磯、橙縣、河濱和聖伯納汀諾縣，最貧困群體分別是年齡在65歲及以上的年長者和年齡在17歲以下的少年，而他們生活在通常被認為是高收入的社區。報告打破有關貧困人口和富裕人口所在地的長期舊有觀念。

橙縣，擁有諸多海濱城市和南加地區最高房價，貧困率達到14.5%。令人意外的是，長期被認為經濟不太繁榮的河濱縣（11.8%）和聖伯納汀諾縣（11.7%），卻擁有相對較低貧困率。實際上，考慮到住房和其他生活必需品成本，根據PPIC定義，內陸帝國(Inland Empire)的生活成本，約比靠近海濱的縣低約25%；受此影響，內陸地區的貧困率也相對較低。

報告還發現，導致貧困率上升的一個因素，可能是年長者數量。在加州，65歲及以上年齡群體，是最可能陷入貧困的年齡組，而且這一年齡組的人數，預計未來30年將持續增長。

目前，60歲及以上年長者約占加州人口的17%。隨著出生率下降和人口壽命增長，預計到2040年代末，60歲及以上年長者在總人口的占比將接近25%。如果其它經濟趨勢保持不變，隨著60歲及以上年長者數量的增加，可能意味著長期貧困率上升。

無論是否被定義為「貧困」，年長者在加州生活都將面臨各種困難，尤其是南加。其中一個關鍵原因，是高昂住房成本，特別是對租戶來說。根據2022年美國人口普查局調查，居住在洛杉磯和橙縣且年收入為4萬元的65歲及以上者，租金通常占他們收入的53%。對於居住在河濱縣和聖伯納汀諾縣，且年收入在同一水平的人來說，該數字是45%。

加州 南加 洛杉磯

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