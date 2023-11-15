借助智慧家電 讓銀髮族生活更安全

有電視台專門介紹了長者的方便小物，可以協助高齡者活得更安全、更省力。（取自KCAL電視台畫面）

老而不休不再是負面用語，美國首富之一的巴菲特93歲，他的副手蒙格（Charlie Munger）明年元旦就滿百歲。老化雖然是人生必經之路，但是如何活得老而開心、老而自在已然成為現今與未來的顯學之一。KCAL的節目最近就專門介紹了長者的方便小物，可以協助高齡者活得更安全、更省力；事實上，不只是長者，家庭所有成員都能借助智慧家電活得更為安全。

1.Nobi Smart Lamp：Nobi推出的智慧燈組，除了一般的感應照明功能外，還能以行動偵測感應到人是否跌倒，如果偵測到跌倒情形，它便會詢問「Did You Fall?」（是否跌倒？），只要回答不是「NO」，燈具就會自動通知家人或看護員，同時也能提供雙向對講，方便跌倒者與他人說明情況。

2.AliveCor KM 6L：隨身攜帶的心電測試器，經過聯邦食藥局 （FDA）認可，可以在30秒內確認心跳是否出現異常，包括心房顫動（atrial fibrillation）、心跳過緩（bradycardia）、心動過速（tachycardia）、以及各種原因導致的竇律不整（sinus rhythm）與QRS波異常。

3.NOMO Smart Care：一組包括中央處理器（smart hub）、兩個傳接器（satellite）、四個行動信標（tag），如果長者的行動脫離常軌，例如半夜走出家門，照顧者就能馬上收到通知，機組也可以連通911等第三方服務。

4.ElliQ Digital Care Companion：對於喜歡獨立生活的人來說，這套AI 輔助設備相當方便，除了可以跟長者對話，詢問狀況，也可以像年輕人最愛的Siri、Alexa一樣幫忙處理雜事。

5.Apple watch：隨著不斷改版，蘋果的各項裝備也越來越強， Apple Watch與iPad、iPhone搭配，可以提醒吃藥時間，也可以記錄身體狀況，並定期告知自訂名單上的人。另外也能偵測行走穩定度、幫你發出緊急狀況的SOS通報，還能偵測各種心跳異常，包括心搏過高或低、心跳不規律，或是心房顫動（AFib）。

6.Joy for All Pets：搭配AI的機器貓狗，可以隨著主人的指令或行動而做出相對行動，除了免去真實貓狗的照料，還能成為長者的心靈良伴，避免失智過早發生。