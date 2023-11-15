政府若關門 非必要聯邦服務將停擺

因兩黨無法對新財年支出達成共識，聯邦政府恐關門，包括國家公園等服務都可能受影響。圖為南加州約書亞國家公園。(nps.gov）

美國近日再陷關門風暴，若發生，意味著許多服務將被打亂，擁有大量聯邦雇員的加州 可能將首當其衝的感受政府部門關閉影響，非必要聯邦服務恐停止或延遲、聯邦承包商和公立大學資金恐枯竭等。

一些重要工作的聯邦員工也將無薪工作，包括美國武裝成員等。對經濟影響程度也取決於僵局持續多久。

洛杉磯每日新聞報導，今年以來美國兩議院針對債務上限問題已多次面臨讓政府有關門危機，關閉將對數十萬聯邦雇員與仰賴政府服務者產生不利影響。數據指出，加州在這次可能的關閉期間恐遭受最嚴重打擊，因加州擁有最多，超過36萬2000多名聯邦公務員（華府特區除外）。

政府關閉期間，這些員工將無薪水，加州人也將無法得到聯邦政府提供的服務。「人們仰賴的日常支持，他們需要有關小企業的資訊，需要社會安全或醫療保險上的幫助」加西亞說，這些機構恐將關閉，或放緩服務速度，申請住房、食品援助、護照等人將碰上延誤。

南部地區大量軍人和退伍軍人可能因政府關閉受到特別影響。現役軍人將被迫無薪工作，南加 州基地的文職人員會暫時休假（但關閉結束，他們將收到欠薪）。

基地獲得的服務可能受到限制，包括醫療保健，選擇性手術或牙科就診將推遲。仰賴基地醫療和販售服務的退伍軍人也會受影響。

政府關門恐對國家經濟造成更可怕後果。立法者警告，政府關門會擾亂金融市場。高盛預估，關門持續一周將使經濟成長減少0.2%，但經濟成長將在政府重新開放後反彈。

南加州長堤港和洛杉磯港 表示，預計短期關閉不至於造成任何嚴重影響。洛杉磯港發言人桑菲爾德（Philip Sanfield）日前表示，港口貿易將正常進行。但目前不清楚若政府停擺時間延長的後果如何，畢竟貨運量與經濟實力息息相關。

與聯邦政府密切相關的聯邦承包商或國家公園周圍服務，也可能受影響。據悉，一些機構如國家公園服務（NPS）等都要制定相關應急計畫。非營利組織國家公園保護協會預估，今年政府一旦關閉，NPS每天將拒絕約100萬遊客，導致公園周邊社區每日損失7000萬元收入。