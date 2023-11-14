64%年輕勞工時薪低於18元 專家：衝擊加州未來經濟

研究顯示，加州有工作的年輕人，約64%薪資屬於低薪階級。示意圖。（Getty Images）

洛杉磯加大 （UCLA）新出爐報告顯示，加州 16歲至24歲年輕人數達200萬以上，約占加州工作力的12%，對加州經濟發展影響深遠。這些加州年輕人許多仍在求學階段，可是許多因為家庭經濟或生活費因素，必須同時工作。其工作一般薪資低落，沒有任何保險福利。這種社會情況對許多年輕人未來發展極其不利。

專家強調如果年輕人無法順利發展，發揮所長，對加州未來經濟將產生重大負面衝擊。

研究顯示，加州有工作的年輕人，約64%薪資屬於低薪階級。所謂低薪是時薪低於18元以下。洛杉磯加大研究員拉馬克里斯蘭 (Vivek Ramakrishnan) 表示，一般認為，年輕人發展其職業生涯之前，會暫時從事一些低薪服務業工作，但這種假設不完全是事實。

他說，報告顯示，年輕人工作主要是為了生計，他們甚至為了賺錢犧牲學業，這對他們未來發展極其不利。這份報告同時顯示加州社會日趨多元的情形。目前加州16歲至24歲年輕人中，少數族裔占約四分之三，其中一半以上為西語裔。求學階段的加州年輕人，約有15%全職工作。

報告同時顯示，約有40%有工作的年輕人在酒吧、餐廳，或者零售業打工。許多工作對他們的前途發展毫無助益，因為這種類型工作會形成一種「循環性勞工陷阱」(circular labor trap) ，即從事這種類型工作對其技藝發展等沒什麼助益。

拉馬克里斯蘭指出，從事簡單服務業工作的年輕人很難與在大學與公司的實習生相比。有些大學實習工作雖然沒有薪資，可是在公司或大學實習的學生可培養社會職場所需的特殊技能，同時建立有用的職業關係，為他們的未來發展鋪路。

除了協助家庭經濟外，年輕人發展他們前途期間，除了賺取生活費與協助家庭外，亦須兼顧學校課業。根據調查，約有一半有工作的年輕人同時上學，這些年輕人平均每周工作15至29個小時，其中四分之一是高中生，一半以上是大學生。這些年輕學生約有17%每周必須工作40個小時以上。

隨著社會發展，如要找到穩定適合的工作，大學以上學位非常重要，然而根據報告，隨著大學學費上漲，對有些低收入 家庭，孩子上大學難度極高。

加州各族裔都面臨這種嚴重社會問題，然而對有些族裔，問題尤其嚴重。報告顯示，非洲裔年輕人上大學比率從61%降到55%。原住民與阿拉斯加年輕人上大學比率從53%降到47%。