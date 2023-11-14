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揭開神祕 「永恆加州」執行長訪所購土地

編譯陳盈霖╱綜合報導
購買蘇諾馬縣數萬畝土地，永恆加州創始人斯拉馬克。（KCRA 3電視台截圖）
購買蘇諾馬縣數萬畝土地，永恆加州創始人斯拉馬克。（KCRA 3電視台截圖）

KCRA 3電視台報導，自「神祕買家」購買灣區蘇拉諾縣（Solano County）數萬畝土地以來，幕後買主日前首次參觀其購買的土地。

這個名為「永恆加州」（California Forever）神祕買家並非先前許多人猜測的中國富豪，而是由矽谷億萬富翁組成的集團，他們斥資8億元購買費爾菲德（Fairfield）和里約維斯塔（Rio Vista）間超過5萬畝土地。該集團是Flannery Associates的母公司，他們希望在部分土地上建立新社區，包括開放空間、農業、太陽能發電廠和棲息保護區等。

永恆加州創始人兼執行長斯拉馬克（Jan Sramek）闡述他希望將加州夢想帶到蘇拉諾縣的願景，「我們只想建立一個偉大、適合步行的社區，提供蘇拉諾縣和其他地方居民居住。」

斯拉馬克今年早些時候與妻小搬到該地區。蘇拉諾縣官員稱，在農田上建造城市的計畫，最終需由縣民投票批准，目前其購買的土地僅用於農業。此外，該土地目前用途是保護附近的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）。

斯拉馬克今年10月中，於議會上回答社區成員的問題與擔憂，他認為新社區將有助解決經濟適用房問題。他並聲稱「正考慮獲得更多水權，未來將建造自己的水處理廠、下水道處理廠與自己建造和資助包括水、電、瓦斯等基礎設施，不給其他社區帶來壓力。」

永恆加州近期宣布成立一個由21名成員組成的新諮詢委員，成員來自蘇拉諾縣各行各業。他們還在該縣許多城市設立辦事處，方便民眾了解更多相關訊息。

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