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佛州犯罪率降 加州卻飆升 「歸因無法無天文化」

編譯陳盈霖／綜合報導
加州州長紐森（左）與佛州州長德桑提斯（右）。（Getty Images）
加州州長紐森（左）與佛州州長德桑提斯（右）。（Getty Images）

福斯（FOX）電視台報導，聯邦調查局（FBI）本月發布年度全國犯罪數據，佛州加州數據與全國大不相同。與前一年相比佛州犯罪率驟降，加州則飆升13%。犯罪控制政策專家史汀生（Cully Stimson）認為加州暴力犯罪飆升，可歸因於大城市自由派地方檢察官宣揚「無法無天的文化」（culture of lawlessness），佛州的「法律和秩序」（law and order）政策降低犯罪率。

FBI數據分析2022年犯罪趨勢，發現去年全國暴力事件比2021年下降1.7%。具體而言，謀殺和非過失殺人事件去年下降6.1%，強姦下降5.4%。2022年全國暴力犯罪率僅比2019年高出百分之零點幾，顯示犯罪率已達到新冠肺炎疫情前水平。

與2019年相比，佛州2022年暴力犯罪下降近32％，與2021年相比下降23%。加州去年的暴力犯罪與2019年相比激增13%，比2021年增加3.8%。

FBI從2021年1月改用新的紀錄程序，稱國家基於事件的公報系統（National Incident-Based Reporting System）。新方式主要是更全面了解犯罪行為，如事件中使用哪些武器、被盜財產類型，犯罪受害者與犯罪者更詳細的人口統計資訊等。

2021年的數據很大程度上被認為不完整，因全國只有62.7%執法部門提供犯罪數據報告。2022年相較更全面，超過83%執法部門提供數據，涵蓋全美93.5%人口。

史汀生是傳統基金會（Heritage Foundation）「藍城謀殺問題」（Blue City Murder Problem）報告作者之一。該報告去年發表，反駁民主黨關於美國存在「紅州謀殺問題」說法。報告稱，在美國凶殺案不斷上漲的30個城市中，27個為民主黨市長，和至少14個得到自由派億萬富翁索羅斯（George Soros）支持或啟發的流氓檢察長。

兇殺率極高的加州，有洛杉磯、奧克蘭和舊金山三個城市上榜。洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）得到索羅斯和前舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）支持，後者因對犯罪採取溫和政策，去年遭罷免。

史汀生說，「當你觀察佛州大城市犯罪率時，你會發現與加州不同。佛州憲法授權州長罷免不履行職責的民選官員，州長德桑提斯（Ron DeSantis）解僱兩名縣檢察長，沃倫（Andrew Warren）和沃雷爾（Monique Worrell），因他們沒做好自己工作。」

「地方檢察長是刑事司法系統的看門人，給予州長們的信任很重要，他們創造一種守門文化」史汀生說，當一個州或國家的領導不僅創造一種法律和秩序文化，且透過支持當地執法部門來執行這種文化時，它就會滲透至該州居民中，迫使當地民眾遵守法律秩序。

加州州長紐森（Gavin Newsom）和賈斯康辦公室均反駁稱，佛州犯罪數據並不完整，去年只有48%執法機關向FBI報告犯罪數據。加州去年則有98%執法機構向聯邦發送犯罪數據。

賈斯康辦公室發言人說，「你無法將兩州相比，加州幅員遼闊，有許多地方檢察長辦公室，保守或進步派檢察長都有」。發言人稱，2020年全國犯罪率在「保守派檢察長和進步派檢察長管轄區」都有增加，這種試圖「使用可疑數據得出相關性是不負責任的。」

加州 佛州 暴力犯罪

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