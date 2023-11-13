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買房佣金觸法判例 影響待估

編譯組╱綜合報導
法庭對全國房地產仲介協會判處觸犯反壟斷法罰款。(Getty Images)
法庭對全國房地產仲介協會判處觸犯反壟斷法罰款。(Getty Images)

密蘇里州聯邦法庭最近對全國房地產仲介協會 (the National Association of Realtors) 所作裁決，可能衝擊全國各地房地產業。加州地區房地產客戶表示，這項裁決對買賣雙方可能是一種雙贏局面，然而對房地產業火熱的市場影響又是如何？仍不得而知。

全國房地產仲介協會擁有150萬名會員，是全國規模最大的職業組織。協會要求會員銷售房屋時，必須提供一筆佣金給買方仲介代表。根據房地產業網站realtor.com ，這筆佣金一般是根據房價而定，並且通常含在市場房屋掛牌費內。

舊金山紀事報報導，根據密蘇里聯邦法庭判決，房地產仲介協會這項規定觸犯反壟斷法 (anti-trust law，另譯反托拉斯法)，因為如此一來，買方代理商無法談判其應得佣金。法庭判處協會繳付罰款18億元。全國房地產協會除了繼續提出上訴外，亦同時要求法院降低罰款。

辯方房地產仲介協會辯稱，買方代表有時無法取得任何佣金。然而一般情況下，買賣雙方代表可雙雙取得房價2.5%至3%的佣金。

舊金山大都會區平均房價約為110萬元，因此房子一當成交，代表買賣雙方仲介可各自取得6萬佣金。

布魯金斯學會 (the Brookings Institution) 研究員舒茲 (Jenny Schultz) 指出，隨著Redfin與Zillow網路虛擬參觀預售屋興起，房地產仲介取得佣金顯然下跌，因此出現買方代表是否應領多少佣金的問題。

專家目前正研究這項裁決對房地產業未來的衝擊。這項裁決並未改變全國房地產仲介協會的佣金規格，只是對協會判處觸犯反壟斷法罰款。未來發展將取決於法官是否繼續裁決房地產協會必須改變其有關佣金規定。

房地產客戶代表指出，如果賣方無須考慮買方代表佣金，或者可加入談判其所應得佣金，房屋市場掛牌價格可能降低，這對有意購買房屋的客戶有利。東灣房地產仲介米科 (Megan Micco) 表示，客戶當然希望房價內所含佣金愈少愈好。

房地產 房價 舊金山

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