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TBH＝老實說 DM＝私訊 手機習慣用語

編譯陳盈霖╱綜合報導
在社媒和手機簡訊中，縮寫字母代表著不同含意。(Priscilla Du Preez /Unsplash)
在社媒和手機簡訊中，縮寫字母代表著不同含意。(Priscilla Du Preez /Unsplash)

手機簡訊、社交媒體與網路世界所使用，用字母集合成的縮寫，近年來已成大家、特別是年輕人「約定俗成」的趨勢，有些甚至超越文字對話，大量使用在社群平台，甚至轉移至口語對話中。  

以下是幾個常用的縮寫。　

1. YNK：你永遠不知道（you never know）。

2. GOAT：這不是山羊，而是「有史以來最偉大」（greatest of all time），這是社交媒體上隨處可見的縮寫，可用於讚揚朋友。

3. TFW：感覺就如（that feeling when），常用於在社交媒體上分享好玩圖片時，表達在特定情況下的感受。

4. DM：私訊（direct message）。

5. FOMO：害怕錯過（fear of missing out），特別是擔心錯過社交媒體上的消息。

6. ICYMI：「以防萬一你錯過了」（in case you missed it）。這是在臉書或IG上相當有用的縮寫，非常適合事後上傳的照片，如一張老舊的家庭照等。

7. FTW：為了勝利（for the win），是種透過社群媒體評論來慶祝某件事的俚語。

8. TLDR：太長，沒讀（too long, didn't read）。

9. GRWM：和我一起做好準備（get ready with me），是抖音（TikTok）和IG上流行的縮寫，通常伴隨著某人做好準備的影片。

10. FWIW：不管好壞，不論有沒有用（For What It's Worth ），是種表達強烈觀點的友善方式。

11. TBH：老實說（to be honest），也是禮貌的表達強烈或可能引發反感觀點的另種方式。

12. SMH：搖頭（shaking my head），有點類似「傻眼」之意。

13. IIRC：若我沒記錯的話（if I recall correctly）。

14. TNTL：儘量不笑（trying not to laugh），使用此縮寫請小心避免冒犯某些人。

15. IMO/IMHO：在我看來（in my opinion）/恕我直言（in my humble opinion），後者通常有點急躁之意。

社群媒體 字母 臉書

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