滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

今年雪季首批太浩滑雪者來到玫瑰山（Mt. Rose）滑雪場，來自雷諾的三名14歲少年在父親的陪同下，10日凌晨4點就到現場。（美聯社）

根據「舊金山紀事報」（SFChronicle）報導，今年入冬雪季首批太浩（Tahoe）滑雪 者來到玫瑰山（Mt. Rose）滑雪場，這個位於內華達州的度假村是太浩地區第一個在新雪季開放的滑雪場，另一處主要由南加州 滑雪者光顧的位於加州中部的猛獁山（Mammoth Mountain）也於周五開放。

太浩湖的其他滑雪勝地也計畫很快開放： Northstar和 Heavenly將於11月17日周五開放，Palisades Tahoe將於11月22日開放，Kirkwood將於12月1日開放，Sierra at Tahoe將於12月2日開放。

它們可能會有新鮮的天然積雪。國家氣象局（National Weather Service）預計，下周整個加州的降水量將「高於正常水平」，塞拉（Sierra）山脈和其他山脈有40%到60%的機率出現強降水，高坡上可能會下雪。

來自雷諾（Reno）的三名14歲少年在父親的陪同下，周五（10日）凌晨四點就迫不及待來到了玫瑰山太浩滑雪場。這些滑雪者與其他五名熱心的滑雪者一起，在停車場搭起的帳篷裡用睡袋過了一夜，為自己贏得了登上山頂第一部纜車的機會。男孩們說，下一批滑雪者大約在20分鐘後抵達。

和其他滑雪者一樣，他們也獲得了紀念開放日的粉紅色襯衫，但他們的襯衫是玫瑰山為第一排首日滑雪者提供的，上面印有字母O、P、E和N，正好方便在Instagram和其他網站上傳。

早到的他們排在了長長的隊伍的最前面--數百人的隊伍排了一個多小時才散去。一位DJ播放著砰砰作響的搖滾樂，為等待的人群加油打氣，並宣布距離滑雪場開業還有幾分鐘，然後是幾秒鐘。

當一名滑雪場纜車工作人員摘下寫有「纜車關閉」的紅色標誌時，他大聲喊道：「冬日快樂！」人群開始平靜地向前湧動，四人搶到了「第一把交椅」，這是滑雪季開放的傳統。

據首日滑雪者報告，經過修整的雪道（均為中級雪道）狀況良好，沒有突出的巖石或泥土，令滑雪過程非常有趣。不過，他們都希望能有更多的雪，就像去年一樣，當時玫瑰山的降雪 量達到668英寸，幾乎是平均年降雪量的兩倍，也是太浩地區所有度假村中降雪量最大的。

雖然玫瑰山看起來白雪皚皚，但只有開幕式當天指定的滑雪道可以滑雪，歸功於大量的人工造雪。度假村發言人皮爾斯（Mike Pierce）說，自然積雪最多只有2到4英尺。

他解釋說，由於玫瑰山的山腳海拔8260英尺，加上天氣通常很冷，製造出來的雪往往會蓄留在這裡。