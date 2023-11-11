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加碼逾1.5億 房匙計畫增556個住房

編譯侯乃云／綜合報導
加州「房匙計畫」加碼1.564億元資金，提供給6縣共556住宅給無家可歸者。(取自HCD Press Office)
加州「房匙計畫」加碼1.564億元資金，提供給6縣共556住宅給無家可歸者。(取自HCD Press Office)

加州「房匙計畫」（Homekey）目前已為超過1萬4000間住宅提供資助，最近追加的1.564億元將提供6個縣創建556間住宅。「房匙計畫」旨在協助地方政府，提供無家可歸的個人和家庭住所。加州住房和社區發展廳（HCD）今年秋季批准的前兩批獎金共資助了1266間住宅，三輪經費總計資助了1萬4040間住宅。

「房匙計畫」持續以遠低於一般成本的價格，為加州居民提供急需的經濟住宅，「房匙計畫」擴及至支持可能處於無家可歸或有無家可歸風險的人群，包含在寄養家庭或不安全環境中成長的年輕人。

第三輪的「房匙計畫」資金由HCD管理，提供給包括縣市、部落和住房機構，開發各種類型的住房，飯店、汽車旅館、旅館、獨棟住宅、多單位公寓、成人住宅設施、組合屋，以及將商業建築和其他現有建築物改為永久或臨時住房等皆包含在內。

加州追加撥款建造平價房，緩解無家可歸危機。(LA County Homeless...
加州追加撥款建造平價房，緩解無家可歸危機。(LA County Homeless Initiative)

目前仍有尚待分發的約4億美元資金。HCD將繼續審查申請，直到所有資金用盡為止。南加州地區得到補助縣市包括洛杉磯縣、洛杉磯市、河濱縣等實施建房項目。

其中資金較大的項目包括，洛杉磯縣與Hope the Mission合作，獲得共1978萬9357元資金，用於Sierra Highway PSH Portfolio的收購和翻新項目，將現有飯店改建為58間臨時住房。

洛杉磯市與Hope the Mission合作，獲得3206萬8000元，用於Motel 6 North Hills的收購和翻新項目，將汽車旅館改建為111間臨時住所，供無家可歸和處於類無家可歸狀態的個人使用。

內陸部分，河濱縣河濱市與Walden Family Services合作，獲得最多437萬5000美元，用於獨棟住宅項目，幫助購買最多五棟住宅，以建造25個單位。

加州 洛杉磯 南加

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