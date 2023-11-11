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維持禁家暴者擁槍 紐森再喊話聯邦最高法院

編譯侯乃云／綜合報導
紐森呼籲最高法院維持禁止家暴者持有槍枝的法律。(Pexels網頁)
紐森呼籲最高法院維持禁止家暴者持有槍枝的法律。(Pexels網頁)

在「美國訴拉希米案」進行口頭辯論之前，加州州長紐森發表聲明，敦促最高法院維持一項禁止家暴者擁有槍枝的聯邦法律。這是繼今年早些時候發表友情陳述之後的行動。

紐森主張，下級法院錯誤解釋最高法院的布倫判決(Bruen decision)，並且聯邦政府具備能力制定槍枝法規，保護家庭免受危險份子侵害，得到長期歷史傳統的背書。

紐森表示：「我想要傳達的信息很簡單，槍枝安全法可以拯救生命。防止家暴者擁有槍枝符合長期歷史傳統和憲法第二修正案。最高法院必須撤銷下級法院的荒謬決定。」

根據槍枝安全倡議團體「吉佛茲」法律中心的評量，加州的槍枝安全排名全國第一。而聯邦疾管局（CDC）的數據顯示，加州的槍枝死亡率比全國平均值低43％，全國排名第44位，每10萬人中有8.5起槍枝死亡事件，遠低於密西西比州、奧克拉荷馬州和德州。

戴維斯加州大學暴力預防研究計畫統計，自2016年以來，加州的紅旗法幫助防止至少58起潛在的大規模槍擊事件。另外，根據加州司法部門的資料，加州女性和兒童槍枝殺害率遠低於全國其他地區。從2018年到2022年，加州女性的槍枝殺害率比全國平均值低46％，兒童（14歲及以下）的槍枝殺害率比全國平均值低57％。

自2019年以來，加州通過更加嚴格的槍枝安全法，使居民較易起訴非法武器的製造商和將武器帶進社區者，並允許對槍枝產業的不負責任成員提起訴訟，以及加強禁止幽靈槍枝和銷售給未成年者。加州是全國首位呼籲召開憲法會議以保障槍枝安全的州。

加州大學 紐森 家暴

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