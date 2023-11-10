迪士尼傳說是真的 遊客排隊太久竟就地方便

記述在迪士尼樂園工作難忘經驗的書「Cleaning the Kingdom」。（取自Amazon網站）

迪士尼樂園 一直有個似真似假的都市傳說：因為排隊等候時間太久，廁所又太遠，因此憋不住的人就當場解決了。經過SF Gate的追查，這個都市傳說是真的，因為不少員工與遊客確實目睹當場方便的事情，而且就算拿起手機、相機拍照，都嚇不倒這些人，還有惡劣的爸媽，教小孩就地解決然後一走了之，活脫是誰愛乾淨誰倒楣。

除了最近在Reddit上的熱議外，其實早在2015年由兩名迪士尼員工所寫的書裡，就已經寫過相關事件。書名為「Cleaning the Kingdom: Insider Tales of Keeping Walt's Dream Spotless」，其中的一章「Disgusting Things」（噁心之事）就寫道，「Indiana Jones Adventure」的排隊人龍之長無人不知，但作者就目睹一女衝進中控室然後卸了她的貨。

但是作者說，其實排隊區辦公室後面就有廁所，雖然是給員工的，「但是遊客要用，也沒人會阻止」，但是這位女士就這樣造成了「Human Code H」事件，殘留物讓作者一點都不想清理。Human Code H是迪士尼內部對不在廁所噓噓嗯嗯的稱呼。

一些人則是在Reddit的 Walt Disney World論壇抱怨類似經驗。一名等著要玩「Star Wars: Rise of Resistance」的遊客就說，大人叫小孩就地解決，然後一走了之，「這到底是什麼鬼啊」。

另一名員工則說，自從在迪士尼樂園工作後，不在廁所內的「人類殘留物」已經見怪不怪了，畢竟他工作的那個設施都已經被稱為「噗噗大廳」了，因為太多遊客忍不住就解放了，他們只好提醒準備要排隊的人「上過廁所沒？」回覆的留言則說，這些「解放大隊」連拍照都嚇不走，繼續做他們想做的事。