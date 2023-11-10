助脫困 智庫建議發基本生活保證金

根據調查，聖他克拉拉縣高達12萬9400個住戶面臨應付基本生活壓力。圖為食品銀行義工為貧困家庭運送食物。（Getty Images）

研究顯示，南灣聖他克拉拉縣四分之一家庭面臨無法負擔基本生活費用，為解決這種地方窮困問題，建議政府推出基本生活保證金。

根據智庫「聯合矽谷 創投」(Joint Venture Silicon Valley) 研究，如政府能提供每月500元至2000元生活補助津貼，將可協助矽谷地區4萬5000個低收入 家庭擺脫貧窮。

「矽谷聯合創投」研究主任兼副總裁馬沙羅 (Rachel Massaro) 說，即使只是少許生活補助費，仍能重大改變矽谷某社會階層的生活情況。

貧富不均問題嚴重異常大環境下，灣區各地方政府近年來已至少推出20個保證生活補助試驗行動。聖他克拉拉縣2020年提供72名接受領養的年輕人每個月1000元生活補助。

屋崙2020年開始提供300個低收入家庭每個月500元生活保證金補助，隨後又將補助家庭數提高一倍，屋崙享有低收入保證金補助家庭現有600個。南舊金山市亦提供地方150個低收入家庭每個月500元補助。阿拉米達市與山景城最近通過類似計畫。

紐森州長日前宣布展開兩個保證生活津貼試驗計畫，其中之一是提供150名離開寄養家庭成人每月1200元生活補助金。另外范杜拉縣 (Ventura County) 150名剛離開寄養家庭成人，每個月可領取1000元生活津貼。根據州長辦公室，兩地試驗計劃將進行一年半，然後再進一步評估。

支持民眾指出，提供低收入居民生活補助津貼，有助於他們避免陷入債務，從而有機會找到更好的工作，慢慢尋回獨立經濟生活。

專家估計，包括一名幼兒在內，一家四口如想在聖他克拉拉縣享受安逸生活，年收入必須達11萬5599元，其中三分之二花在房屋費、照顧小孩費，以及各種賦稅。在這種情況下，每個月增加1000元收入，南灣地區一家四口的生活費仍須9萬9809元。增加的收入只能用來繳稅而已。

根據調查，聖他克拉拉縣高達12萬9400個住戶面臨應付基本生活壓力。

批評人士指出，這種基本生活補助計畫會影響民眾工作意願，此外，有人質疑政府從何處取得經費，有人擔心這種生活補助費將取自於社會安全網計畫，如聯邦醫療保險 或社會安全金。