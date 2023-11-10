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8.5萬凱瑟醫院員工 簽訂新合約

編譯廖宜怡╱綜合報導
經過多個月的談判和10月的大罷工後，凱瑟醫院勞資雙方終於簽訂新合約。（美聯社）
經過多個月的談判和10月的大罷工後，凱瑟醫院勞資雙方終於簽訂新合約。（美聯社）

經過多個月的談判和10月初為期3天的大罷工後，超過8萬5000名凱瑟醫院（Kaiser Permanente）員工終於在9日投票通過為期4年的新合約。這紙合約除了提高員工薪資、推動增加人手之外，還將提供第一線醫護人員更多的發言權。

這八萬多名由凱瑟醫院工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）代表的凱瑟員工，以98.5%的投票贊成率通過了這項新勞資協議。這項協議有效期為2023年10月1日到2027年9月30日，適用地區包括加州、俄勒岡州、華盛頓州、夏威夷州、馬里蘭州、維吉尼亞州和華盛頓特區。凱瑟總部位於加州屋崙，在加州擁有30多所醫院和500多個醫療辦公室。

大罷工後，在代理勞工部長蘇維思（Julie Su）幫助解決凱瑟勞資雙方在關鍵問題上的分歧後，院方與員工於10月13日達成了一項臨時協議。

SEIU-西區聯合醫療工作者工會（SEIU-United Healthcare Workers West）會長雷根（Dave Regan）發出聲明說：「跨州、跨院、跨職務的第一線醫護員工向世界證明了，團結就是力量。」

新合約主要內容包括：未來四年內員工的薪資將提高21%；加州最低時薪將提高為25元；對分包和外包工作制定新限制；制定為期一年的加速招聘流程；對現有員工進行加強技能的培訓。

凱瑟醫院9日也發出聲明說：「這項協議有助確保凱瑟繼續成為最棒的職場和醫療服務提供者。我們將立即執行這項全國性合約，期待透過勞工管理夥伴關係，來推動我們提供高品質和可負擔醫療服務、改善會員和社區健康的使命。」

凱瑟工會上個月表示，工作外包是談判的一個主要癥結所在，因為院方拒絕對分包和外包進行限制。但工會認為，進行限制將有助留住經驗豐富的醫護人員，提供病人連續性的照護。

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