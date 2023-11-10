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7成小孩 未來經濟恐比父母差

編譯組╱綜合報導
七成加州人認為當地孩子未來經濟狀況會比父母差。近四分之三對財務狀況滿意。（美聯社）
七成加州人認為當地孩子未來經濟狀況會比父母差。近四分之三對財務狀況滿意。（美聯社）

據信使報（Mercury News）報導，加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）在全州範圍內進行的一項調查顯示，十分之七的加州人認為，在金州長大的孩子經濟狀況會比他們的父母差。

71%的成年人對前景持悲觀態度，這一比例創下了該調查的歷史新高。五年前，只有50%的加州人持相同觀點。

與此同時，72%的加州人表示他們對自己家庭的財務狀況感到滿意，54%的可能選民表示他們認可州長紐森（Gavin Newsom）對就業和經濟的處理。半數以上的受訪成年人認為加州的發展方向總體上是錯誤的。每10位可能選民中就有6位預測未來12個月的經濟形勢將不容樂觀。

加州的情緒與全國其他地區如出一轍，盡管經濟增長強勁，就業市場充滿活力，但與一年前相比，更多的中產階級對經濟狀況感到擔憂。據「穆迪分析機構」（Moody's Analytics）稱，食品、汽油和房租價格上漲繼續使預算捉襟見肘，典型的美國家庭每月支出比去年增加約730元。

這種悲觀情緒伴隨著金州日益惡化的住房可負擔性危機而來，而金州已經躋身於全美最昂貴的住房市場之列。美聯儲提高了關鍵利率以對抗通脹，使得購房者的借貸成本增加。與此同時，庫存短缺又使房價居高不下。

當被問及如果美國初選在今天舉行，他們會將票投給誰時，每10名可能的選民中就有6人表示，如果今天舉行總統選舉，他們將投票支持拜登連任，29%的人表示將支持川普。

每10名加州人中就有8人表示，他們認為本地區高薪工作的供應是個問題，21%的人表示這個問題已導致他們考慮搬出本州。在35歲以下的低收入成年人中，近一半的人表示，由於缺乏高薪工作，他們曾考慮過搬家。

在收入低於兩萬元的家庭中，約有一半表示他們曾無法支付每月帳單，或在支付房租或抵押貸款方面遇到困難。這項調查於10月3日至19日進行，共調查了2250名成年人，其中包括1395名可能選民。

加州 就業 低收入

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