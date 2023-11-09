感恩節旅行出遊開銷大 省錢成課題

即將到來的感恩節是美國人最重要的節日之一，黑色星期五讓感恩節成為一個高度商業化的節日。（記者張宏／攝影）。

感恩節是美國人最重要的節日之一，儘管是以家庭和感恩為中心，但黑色星期五 也讓感恩節成為一個高度商業化的節日；隨著物價飛漲，如何節省感恩節期間的旅行和消費開支也成為必須面對的問題。

路易斯維爾大學商學院行銷學系教授P.S. Raju對於計畫感恩節假期旅行的人們，提供幾點省錢建議。他表示，選擇經濟實惠且提供多種選擇的目的地來享受假期，尋找出行目的地的選擇標準包括，距離相對較近、有不錯餐廳、很好觀光 景點、天氣良好可預測，同時可以徒步旅行、騎自行車、游泳等戶外運動。

如乘坐飛機建議盡早預訂並尋找不同航空公司的特價機票，無論搭飛機還是開車，盡可能避開最繁忙的旅行日，通常感恩節前的星期三或感恩節後的星期日是比較適合的時間。

華人Tina江準備感恩節出行，她建議，預訂飯店、租車、航班前請刷新頁面，檢查當前價格，因為價格可能會比原始預訂日期時下降。如果當前價格低於預訂時的價格，可要求公司按照當前價格提供服務。

同時在目的地尋找免費或低成本的活動和折扣，切記不要花你沒有的錢。感恩節期間的食物購物也能省錢，不買不需要的食物，如舉辦感恩節派對，可以要求客人帶來特定菜餚。除了食物和一些餐桌裝飾品外，感恩節幾乎沒有必須購買的商品。

但是據統計去年感恩節和網路星期一的五天內，全美消費者每人花費325元。今年很多商家都提前開始黑五 ，比如亞馬遜7日宣布今年黑五從11月17日就開始，比傳統的黑五提前一周。Best Buy也是17日就開始，沃爾瑪則是分三個階段促銷，第一階段促銷從8日就開始。商家來勢洶洶，如何把握買到好康和省錢的平衡還需要購物前三思，不要衝動購物。