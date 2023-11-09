加大最高薪員工 球隊教練稱冠 美足教練年薪近600萬

加州大學薪資最高的員工，並非學術研究相關人員，而是洛杉磯加大美式足球隊教練凱力，去年總薪酬570萬元。(圖取自洛杉磯加大美式足球隊臉書)

加州大學 (University of California)是全美最享盛譽的大學系統，以學術課程、研究機構與醫療中心聞名；但數據顯示，加大薪資最高的員工，並非學術研究相關人員，是球隊教練。

2022年薪資收入最高的加大員工，不是教授或校長，甚至非加大總校長。薪資最高員工是洛杉磯加大 美式足球 隊教練凱力(Chip Kelly)、柏克萊加大美式足球教練威爾考斯(Justin Wilcox)、洛杉磯加大男籃教練克羅寧(Mick Cronin)。每名教練去年收入都超過400萬元，其中凱力年薪近600萬。

這是「Transparent California」根據加大薪資數據顯示內容。「舊金山紀事報」運用這些數據分析18萬6000名加大員工薪資，內容包括基本工資、加班費與其他如獎金等款項，以及健康與退休福利。

凱力是洛杉磯加大美式足球隊主教練，也是加大去年薪資最高的員工，總薪資為570萬元。儘管他的基本薪水為30萬元，但根據2022年聘僱合約，收入有近550萬元來自各種經費與獎金，款項包括450萬元媒體曝光費用(media appearances)、100萬元留任獎金，與根據球隊賽季戰績與球員學業成績支付的小額款項。

威爾考斯與克羅寧每人獲得約400萬元薪酬，其中很大部分來自經費與獎金。

薪資排名第四高的加大教職員為洛杉磯加大整形外科學系臨床教授魯斯特(Jason Roostaeian)、去年收入為350萬元。加大總校長德雷克(Michael Drake)2022年收入為99萬2000元。

絕大多數加大員工領取薪資遠低於這些高薪酬的個人，有超過99%員工收入在3萬元至55萬元之間。員工薪資中位數約為10萬元，僅占足球教練凱力2022年總收入2%。

三名球類教練年薪超過400萬元，也是全加州收入最高的公職人員。這種情況在其他州也相當常見。教練們薪資超過舊金山市長布里德的收入，她是全加州薪酬最高的市長、2022年薪酬總額為44萬4000元。聖地牙哥州大校長托爾(Adela de la Torre)是大型大學系統領導階級薪資最高者、去年收入為71萬元。

加大發言人金恩(Ryan King)致信「舊金山紀事報」表示，這三名教練所在的體育人才市場競爭激烈，薪酬總額與業內同行一致。

事實上，相較於全美其他學校教練薪資，三名教練薪酬並不高。例如，凱力近600萬元薪資在全國其他大學足球主教練薪資排名第27。根據「今日美國」報導，美國薪資最高的大學教練是阿拉巴馬大學教練賽班(Nick Saban)，薪酬為1140萬元。

今年稍早簽訂續約規定，至2025年，凱力薪資將達620萬元。洛杉磯加大體育主任賈蒙德(Martin Jarmond)表示，在凱力領導下，球隊戰績改善，也是他加薪原因之一。

不過，儘管球隊主教練在薪資排名居首位，但加大收入最高前1%、薪資超過52萬5000元者，皆為教授或行政職管理人員，例如校長、院長與副校長。