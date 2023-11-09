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3華男經營賣淫網站遭逮 客戶有民選官員

編譯廖宜怡╱綜合報導
賣淫集團在其網站上刊登的女性照片。（取自法庭文件中的網址照片）
賣淫集團在其網站上刊登的女性照片。（取自法庭文件中的網址照片）

聯邦檢察官8日表示，三名華裔被控在麻州和維吉尼亞州東部經營一個複雜的賣淫集團，主要服務人脈廣闊的達官顯貴，包括民選官員和軍方高層。其中有一名嫌犯來自加州

檢察官表示，這個賣淫集團在其網站上刊登多名女性照片，謊稱她們是在亞洲拍攝專業廣告的裸體模特兒，並以月租3660元租下高級公寓作為性交易地點。檢察官稱，他們還有另一個網站讓客戶對這些女性進行評分。

麻州代理聯邦檢察長樂維（Josh Levy）說：「這個賣淫集團以高度保密和獨家經營為號召，迎合富有且有廣闊人脈的客戶，生意一直很好。」

集團在麻州的性交易地點位於華特城（Watertown）和劍橋（Cambridge），另外在華府地區和維州費爾法克斯（Fairfax）也設有據點。樂維指出，買家每小時支付600元服務費，有些人甚至會每月支付會員費，以便可以透過類似TSA預檢（TSA PreCheck）的流程，預先獲得性交易許可。

檢方沒有透露透過這個集團買淫的客戶名單，但表示客戶人數有數百名，包括政府簽約承包商、醫師、律師、民選官員、軍官、教授和科技公司高層。

被控的三名華裔分別是68歲的加州托倫斯（Torrance）居民詹姆斯‧李（James Lee，音譯）、41歲的麻州劍橋居民李涵（Han“Hana”Lee，音譯）和30歲的麻州戴德姆（Dedham）居民李俊孟（Junmyung Lee，音譯），他們被控串謀強迫並引誘他人旅行從事非法性交易。檢察官表示，這三人透過這個方法賺進數十萬元。

法庭文件顯示，當局利用監視和電話紀錄來識別買家身分，並在調查過程中偵訊了約20人。一名買家告訴調查人員，他透過簡訊的指示前往一所公寓，在那裡獲得一份女性名單、她們提供的服務和每小時費用等資訊。

法庭文件還表示，李涵和李俊孟被控是麻州賣淫業務負責人。李涵同時負責維州的賣淫業務，他們的工作包括為性工作者安排交通和收取服務費。檢察官表示，詹姆斯‧李為這個集團租賃過麻州和維州多個過去和現在使用的性交易場所。

賣淫集團在其網站上刊登的女性照片。（取材自官網）
賣淫集團在其網站上刊登的女性照片。（取材自官網）
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。圖為警員駐守在波士頓...
三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。圖為警員駐守在波士頓聯邦法院外的情形。（美聯社）

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