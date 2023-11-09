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感恩節最佳出遊地 舊金山列第一

記者張宏╱洛杉磯報導
WalletHub根據18個關鍵指標對美國的100個最大城市進行比較，舊金山成為今年感恩節最佳地點。（檔案圖片）
WalletHub根據18個關鍵指標對美國的100個最大城市進行比較，舊金山成為今年感恩節最佳地點。（檔案圖片）

南加人有福啦，今年全美感恩節最佳城市中，加州三城市占據前三名。為幫助美國人找到享受感恩節的最佳地點，WalletHub根據18個關鍵指標對美國的100個最大城市進行比較。

排名前十的城市中，舊金山成為今年感恩節最佳地點，原因是這裡有很多評價高且價格實惠的餐廳，同時也有很多步行遊覽的景點；聖荷西聖地牙哥分別列入第二和第三。

今年將會有更多人選擇在感恩節出遊，美聯航(United Airline) 7日發布即將到來的感恩節假期預測顯示，今年感恩節假期將運載比以往更多的乘客。美聯航預計將有590萬名乘客搭乘其飛機，預計今年感恩節旅行跨越11天，時間將比以往任何時候都長，尤其是感恩節後的周日將會很忙碌。

那這些出遊的人去哪裡最合適呢？WalletHub最佳出遊目的地的評選標準包括感恩節晚餐費用、航班延誤比例、天氣情況、從事義工機率等指標，舊金山對於那些計畫外出度假的人們來說是最佳的目的地。

舊金山有許多評價很高且價格實惠的餐廳，人們可在城裡享受感恩節晚餐；如果想在假期盛宴結束後散步，同時避開購物人群，那舊金山有一些美麗步行區值得一去，包括金門公園的肯尼迪長廊和Stow Lake環線及舊金山步行區。

對於那些希望在感恩節期間回饋社會擔任義工的人來說，舊金山人均慈善組織數量在全美百大城市中排名第二，該地區的許多非營利組織都會舉辦街頭晚宴和其他感恩節活動。

聖荷西是感恩節第二好的地方，與排名第一的舊金山有著同樣令人愉快的天氣，且有很多價格實惠、評價很高的餐廳。當地有許多南瓜田和裝飾店，在感恩節遊覽矽谷很容易融入節日氣氛。如想在假日周末與家人一起度過，可參觀當地的藝術和文化場所，包括聖荷西藝術博物館和科技互動博物館。

南加聖地牙哥是今年感恩節第三個最佳地點，當地有良好的天氣和許多價格親民、有人氣的餐廳。不過在聖地牙哥度過感恩節可能消費比在灣區高，當地感恩節三星級酒店房間最低價格為99元，一頓感恩節晚餐人約為92元。華人節日常去的拉斯維加斯排名第八。

舊金山 聖地牙哥 聖荷西

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