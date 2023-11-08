產業退場未減緩 指標產險公司撤出加州

Farmers保險集團旗下的Farmers Direct產物保險公司，宣布退出加州市場。（Getty Images）

根據一份上個月提交給加州保險 廳的文件，Farmers保險集團（Farmers Insurance Group）旗下一家保險公司已放棄了加州的營業授權證，即將退出加州市場，這也代表保險公司撤出加州的腳步絲毫沒有減緩。

舊金山 紀事報報導，身為加州第二大產物保險公司的Farmers Direct產物保險公司（ Property and Casualty Insurance Company），將撤銷在加州提供的所有保險計畫，包括房屋、汽車與租屋保險。

加州保險廳副廳長薩勒（Michael Soller）表示，Farmers Direct大部分客戶都將獲得「軟著陸協助」（soft-landing offers），保單將可獲轉移到Farmers保險集團另一家保險公司。薩勒估計，保單無法轉移到另一家公司的Farmers Direct客戶大概只會有約2800人。

根據申報文件，Farmers Direct於9月15日放棄了加州核發的營業授權證，同時停止接受新保單。Farmers Direct目前仍繼續提供服務給現有的加州客戶，但已向客戶寄出不續約通知，不續約措施即將從12月中旬開始生效。

據了解，Farmers Direct在加州的保單大部分是汽車和房屋保險保單，截至今年6月，他們擁有5萬7938份汽車保險保單和1萬9778份房屋保險保單。

Farmers Direct的母公司Farmers Insurance已在今年稍早開始限制在加州的承保範圍。鑑於加州破紀錄的通貨膨脹率、天候惡劣、房屋重建成本攀升，Farmers Insurance今年7月開始限制每月新簽保單的數量。

另兩大產物保險公司Allstate和State Farm也已停止接受加州新保單，表示野火是主要原因。坎波公司（Kemper Corp.）旗下四家小型保險公司最近也申請退出加州市場，宣布從2024年起不再續簽保單。

加州保險廳目前正在試圖扭轉加州產物保險減少的困境，尤其是野火高風險地區。保險廳計畫在2024年底之前實施一套新法規，其中一項主要的改變是，要求保險公司在加州野火高風險地區的平均承保率必須達到85%。

不過，消費者維權人士認為，保險廳這項計畫的規定對保險公司來說太過寬鬆。