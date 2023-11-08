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20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

編譯陳盈霖／綜合報導
簡訊常出現的字母縮寫，漸成共識。(ALINA MATVEYCHEVA／Pexels)
簡訊常出現的字母縮寫，漸成共識。(ALINA MATVEYCHEVA／Pexels)

讀者文摘報導，手機簡訊、社交媒體與網路世界所使用，用字母集合成的縮寫，近年來已成大家「約定俗成」的趨勢，有些甚至超越文字對話，轉移至口語對話中。

以下是幾個不可不知的字母縮寫。

1. LOL：大聲笑（laughing out loud），類似「哈哈哈」。

2. OMG：我的天（Oh my God）。

3. IDK：我不知道（I don't know）。

4. JK：開玩笑（Just kidding），但用此縮寫需確保所寫JK的對象是同意發送者的幽默感。

5. ROFL：字面上是「笑得在地板上打滾」（rolling on the floor laughing），主要是對某些趣事的獨立反應，根據需要添加感嘆號、笑臉等表情符號。

6. YOLO：只活一次（You Only Live Once），鼓勵人們大膽冒險享受人生。有時可能會帶著一絲嘲諷，非充滿真誠。

7. HMU：字面上是打我（Hit me up），指「聯繫我」或「打電話給我」。

8. bc：這不是西元前，而是因為（because）的縮寫，通常不會用大寫。

9. THX/TY/TYSM：THX是謝謝（thanks），如今更常見的是TY或YT，也是謝謝（thank you），TYSM是非常感謝（Thank you so much）。

10. NP/YW：回應謝謝的「沒問題」（No problem）或「不客氣」（you're welcome）。

11. NBD：沒什麼大不了（no big deal）。

12. BTW：順便說一句（by the way）。

13. LMK：讓我知道（let me know）。

14. ILY：我愛你（I love you），可作為結束語，送給一直傳簡訊的長期伴侶、好友或家人的隨意表達愛的方式。

15. OMW：在路上（on my way）。

16. NVM：沒關係（never mind）。

17. IRL：在現實生活中（in real life），通常用於建立關係，比如希望能在網路之外的現實中見到對方等。

18. ETA：預計到達時間（estimated time of arrival），南韓流行女團也用這三個字母，為最近發行新曲的歌名，貼近年輕人。

19. TMI：訊息太多（too much information）。

20. FR：真實（for real），可試圖強調發表言論的真實性，如「真的，我認為這是目前最好的電影」。

字母 南韓

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