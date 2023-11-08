前Meta顧問作證 女兒用IG收不當性挑逗訊息

前臉書顧問貝嘉在參院作證女兒在社媒受騷擾。(美聯社)

防制網路騷擾專家貝嘉 (Arturo Béjar)兩年前當國會對臉書 與其旗下Instgram 應用程式進行有關傷害兒童聽證會時，隨即發送警告電郵給目前臉書母公司執行長查克伯格。貝嘉當年是臉書所聘請的顧問。7日當天，貝嘉重返國會舉辦的聽證會，指控公司對他所提的警訊視若無睹。貝嘉女兒上網使用Instgram遭受不當騷擾。

貝嘉在參議院個人隱私與科技小組 (the Senate Judiciary's privacy and technologysubcommittee) 聽證會說，他今天以一個父親目睹小女兒使用Instagram 時，收到不當性挑逗訊息的親身經驗，向參院 小組報告。

貝嘉2009年到2015年期間擔任臉書的科技主管，於處理防止網路霸凌 問題上表現出色。貝嘉當時以為整體狀況改善許多。2015年離開公司之後到2019年重返公司擔任承包商之間，貝嘉的女兒開始學會使用Instagram應用程式。

貝嘉7日當天對聽證小組表示，他的女兒與朋友使用Instagram時，連續收到性挑逗、性騷擾圖片與訊息。貝嘉強調，當他對掌管Instagram的Meta提報問題後，公司毫無反應，一點作為也沒有。

早在兩年前，貝嘉即指出，臉書處理網路騷擾霸凌事件，與使用臉書社交網路民眾經驗，存在一個巨大差距。特別是這些遭遇網路霸凌用戶以年輕人居多，造成的社會問題更為嚴重。

貝嘉希望藉由親身出現在聯邦參院小組聽證會作證，彰顯出包括查克伯格在內的Meta 公司高層主管明知Instagram對年輕人所造成的傷害，卻沒有採取任何有意義的改善措施。

貝嘉指出，Meta必須改變監管旗下平台方式，集中處理網路騷擾、不當性挑逗，與其他網路霸凌問題。他說，傳送粗俗性訊息給兒童並不一定觸犯Instagram管理規章，然而未成年者應有其通告網路平台，排除這種騷擾霸凌訊息管道。Meta必須改善對年輕人服務，推出更完善的管理方式。

這場參議院個人隱私與科技小組聽證會由代表康乃狄克州的民主黨參議員布倫門索(Richard Blumenthal)所主持，他介紹出席作證的貝嘉為一名業界尊重的工程師。Meta聘雇他來保護兒童免於受到傷害騷擾，可是公司忽視其所提出建議。

Meta發表書面聲明指出，包括Meta公司在內，每天都有無數人協助年輕人上網時不會遭到干擾。這場聽證會所提到的用戶觀點調查乃為目前Meta採取的保護年輕人安全策略之一，Meta採取用戶觀點調查，創造出一旦發現具有傷害力內容，即對用戶發出匿名警告通知等。Meta與專家、家長合作，推出30種以上工具，協助年輕人及其家長安心上網。