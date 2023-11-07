擬砸45億元 紐森推北加水庫 南加同受惠

加州州長紐森推動北加州大型水庫計畫儘速獲得批准。(自加州州府臉書)

加州 州長紐森 6日根據州法行使權力，協助北加州大型水庫計畫快速獲得批准，擬議耗資45億元的賽特斯水庫(Sites Reservoir)位在沙加緬度北方70英里處，將成為加州近半世紀以來、建造首個大型水庫。

州長推動北加州大型水庫計畫盡速獲准，是今年一系列備受矚目立法項目的第一項計畫，將屏除重要水資源、能源與交通基礎設施的監管障礙。紐森聲明表示，州府正加快建設速度，水庫項目將解決州面臨最大挑戰，賽特斯水庫將確保加州居民可獲得潔淨飲用水，並且有能力應對未來的乾旱。

水庫計畫建設在柯魯薩(Colusa)與格蘭(Glenn)鄉村地區的大片牧場上，設計目標是自過去一年這樣的潮濕年分、從沙加緬度河(Sacramento River)收集水源，並在乾旱季節儲備多達150萬畝-呎的水，每年足夠至少300萬家庭使用；水源供應將透過管道，輸送到自灣區 到洛杉磯的城市與農場。賽特斯水庫將成為加州第八大水庫。

儘管水源來自沙加緬度河，但提議水庫設施建設與大部分水庫不同，因為其不會座落在水道上。相反的，河裡的水將透過管道輸送到「河道」外的地點，優點是不會直接影響到河流或魚類，這通常是水壩與水庫所關切的問題。但是，計畫仍受到批評，因為從沙加緬度河抽取的任何額外水源，都代表著由河流滋養的魚類、野生動物與自然景觀的損失。

上周，美國墾務局與賽特斯計畫管理局發布水庫最終環境影響報告與聲明，此為程序里程碑，但將很快面臨法庭挑戰，不過相關挑戰將受到新訴訟條款約束。領導這已計畫的「賽特斯項目管理機構」(Sites Project Authority)上月根據SB 149法案要求加快司法審查，將節省時間與金錢。

然而，由環保組織組成團體的水庫批評者，要求州府拒絕快速審查，儘管紐森推動計畫認證進行，可能有助於減輕部分監管負擔，但擬議水庫在啟動之前，仍需其他單位核准。最重要是國家水資源控制委員會的水權許可證，這是任何河水輸送到新水庫之前所必須，預計明年舉辦聽證會。

若水庫建設進行順利，南加州大都會水區預計將成為最大受益者。此外，提供布利桑頓(Pleasanton)、利佛摩(Livermore)、都布林(Dublin)和聖拉蒙(San Roman)供水的灣區第七區水務局，可望成為另一個大型接獲水源地點，若一切按計畫進行，當局期望新水庫建設於 2026年啟動，2032年完工。