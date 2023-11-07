流感、RSV、新冠 三重疾病來襲 專家籲民眾做好防護

加州「三重流行病」季節開局，專家建議打疫苗。（美聯社）

據非營利新聞機構Cal Matters報導，流感、呼吸道融合病毒（RSV）和新冠COVID-19在今秋流行，且RSV感染率正在上升，已超過了流感和 COVID-19，幸好整個傳染速度還沒有達到一年前公共衛生機構擔心的程度。

隨著冬季的臨近，這些疾病通常會在12月至次年2月左右達到高峰，專家警告，流行模式隨時可能發生變化，建議人們採取預防措施，如接種疫苗。

聯邦食品與藥物管理局 （The U.S. Food and Drug Administration）批准了兩種RSV疫苗和另一種用於易感人群的疫苗，幾家疫苗生產商還更新了COVID-19加強劑，建議5歲以上人群接種。

專家們說，兩年多來人們待在家並採取預防措施，使他們免受流感病毒的侵襲，但一旦恢復正常的社交活動，他們的免疫力也會下降。

加州 的呼吸道感染報告顯示，目前RSV感染率正在上升，超過了流感和COVID-19。專家們擔心，這三種呼吸道疾病的感染率會同時達到高峰，從而使醫療系統不堪重負；這種情況現在被稱為 「三重流行病」（tripledemic）。

有幾種治療方法可以幫助降低嚴重感染率和死亡率。專家們還說，人們應該繼續採取預防措施，如戴口罩、洗手和遠離人群密集的地方，就像在COVID-19疫情期間所做的那樣。

這三種病毒的症狀相似，都會侵襲呼吸系統，引起感冒、發燒、咳嗽、鼻塞或流鼻涕、身體疼痛和疲勞以及發冷等症狀，這三種病毒的感染也可能沒有症狀。醫生建議，如果出現呼吸系統癥狀或發燒，應立即隔離，以免給周圍的人帶來危險，尤其是幼兒和老人。

對於流感和COVID-19，加州公共衛生廳建議所有六個月或以上的人接種疫苗，六個月以上的兒童應每年接種流感疫苗 ，而5歲及以上的兒童也應在今年接種最新的COVID-19加強劑。

對於RSV，醫生建議所有符合條件的人都接種疫苗。這包括 60 歲或以上的成年人、孕婦、8 個月或更小的嬰兒以及8-19個月大的高危兒童。

對於那些沒有醫療保險 的人，加州有幾處免費接種疫苗的資源，包括聯邦合格醫療中心、COVID-19疫苗計畫（Bridge Access Program），以及兒童疫苗計畫（Vaccines for Children program）。

今年早些時候，三針RSV疫苗獲得批准：兩針疫苗和一針抗體，兩種疫苗被批准用於老年人和孕婦。抗體製劑可為感染風險較高且自身無法產生抗體的嬰幼兒提供實驗室製備的單克隆抗體（monoclonal antibodies），建議所有8個月以下的嬰兒以及8-19個月大的高危兒童接種這種疫苗。