為冬季作準備 加州展開防洪計畫
加州政府日前提供9500萬美元，用於支持潛在風險社區的防洪和修復計畫，該筆基金來自於2023-24年的州政府預算。透過計畫，為當地合作夥伴提供防洪材料和訓練，並支持加州地區季前的緊急應對協調。
州長紐森強調，加州一直在為潮濕的冬季預作準備，包括在脆弱社區預先配置更多防洪材料，以及使用9500萬美元基金來修復堤防、增強疏洪和蓄水能力，並支持今年以來遭受洪水影響的社區。
此筆資金是先前提供給帕哈羅(Pajaro)和普拉納達(Planada)社區4000萬美元救濟金的額外資金，將直接救濟所有需要的居民和工人。紐森並與立法機關合作，在最近的預算中投資4.36億美元，以保護社區免受洪水的影響。
紐森說：「在冬季來臨之前，加州正迅速加強對具有風險社區的保護，持續支援受到影響的居民，並投資工具，以因應全州極端氣候的挑戰。」
9500萬美元資金的使用範圍包含：
- 6700萬美元提供給加州水資源部門（DWR），用於修復堤防和提高疏洪和蓄水能力。
- 1400萬美元提供給加州水資源控制委員會，支援受洪水影響的井水。
- 1170萬美元的額外資金用於協助移民，支援2022年12月至2023年4月間受到暴風影響的加州居民，受援助的移民身分不符合聯邦救濟資格。
- 230萬美元用於修復加州大學位於杜拉瑞縣的動物健康與食品安全實驗室，目前預計展開下一階段的修復工作。
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