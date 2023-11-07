為冬季作準備 加州展開防洪計畫

加州政府日前投資9500萬美金進行防洪計畫。(示意圖，Pexels網頁)

加州政府日前提供9500萬美元，用於支持潛在風險社區的防洪和修復計畫，該筆基金來自於2023-24年的州政府預算。透過計畫，為當地合作夥伴提供防洪材料和訓練，並支持加州地區季前的緊急應對協調。

州長紐森 強調，加州一直在為潮濕的冬季預作準備，包括在脆弱社區預先配置更多防洪材料，以及使用9500萬美元基金來修復堤防、增強疏洪和蓄水能力，並支持今年以來遭受洪水 影響的社區。

此筆資金是先前提供給帕哈羅(Pajaro)和普拉納達(Planada)社區4000萬美元救濟金的額外資金，將直接救濟所有需要的居民和工人。紐森並與立法機關合作，在最近的預算中投資4.36億美元，以保護社區免受洪水的影響。

紐森說：「在冬季來臨之前，加州正迅速加強對具有風險社區的保護，持續支援受到影響的居民，並投資工具，以因應全州極端氣候的挑戰。」

9500萬美元資金的使用範圍包含：

- 6700萬美元提供給加州水資源部門（DWR），用於修復堤防和提高疏洪和蓄水能力。

- 1400萬美元提供給加州水資源控制委員會，支援受洪水影響的井水。

- 1170萬美元的額外資金用於協助移民，支援2022年12月至2023年4月間受到暴風影響的加州居民，受援助的移民身分不符合聯邦救濟資格。

- 230萬美元用於修復加州大學 位於杜拉瑞縣的動物健康與食品安全實驗室，目前預計展開下一階段的修復工作。