紐森挨批暗地角逐大位 沒膽子明說

賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）4日晚間抨擊加州州長紐森。（美聯社）

NBC電視台報導，賓州民主黨 參議員費特曼（John Fetterman）4日晚間抨擊加州州長紐森 （Gavin Newsom），指責他在愛荷華州（Iowa）民主黨晚宴發表「暗地角逐總統選舉」言論，僅管紐森曾公開表示全力支持現任總統拜登 （Biden）連任。

費特曼說，「對不起，現在有兩位民主黨人競選總統。一位是明尼蘇達州國會議員，另一位是加州州長，但只有一人有膽量宣布此一消息（指公開表態角逐初選的明尼蘇迪達州國會議員菲利普斯Dean Phillips）。」

費特曼並非最近指責紐森在愛荷華州暗地角逐白宮席次的唯一政治人物。共和黨總統候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）上月也表示，「此人（指紐森）正在競選總統，他在變相做這件事。」

紐森近期訪問北京，會見中國國家主席習近平，並決定參加與佛羅里達州州長德桑提斯（與紐森意識型態相反的共和黨總統候選人）的電視辯論，此舉加劇人們對他將自己定位為可能的民主黨總統候選人猜測。

他在9月接受NBC新聞「會見媒體」（Meet the Press）採訪時，曾試圖平息此番謠言，稱自己並沒有計畫競選2024年總統，且「期待」協助拜登連任。

紐森辦公室並未立即回應費特曼言論。