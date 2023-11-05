2100全美城市人口排名 洛城暴跌

研究預測到2100年洛杉磯長堤安那罕人口成長率過低，人口數排名將大幅衰退。（美聯社）

據「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）報導，由幫助人們搬遷的技術公司moveBuddha所做的一項研究顯示，根據目前的人口遷徙數據，2100年，加州洛杉磯 -長堤市-安那罕一帶的城市人口將從現在的第二掉至第七。

雖然2022年加州的人口數據顯示其人口有所下降，但在moveBuddha列出的城市排行榜中仍出現三個加州城市，其中洛杉磯-長堤市-安那罕進前十排名第二，而最大的競爭對手是德州 。

MoveBuddha利用美國人口普查局從2010年到2020年收集的數據，根據居民人數超過25萬的美國城市及其2100 年的預計增長率編製了這份榜單。

以2020年為例，洛杉磯-長堤市-安那罕人口數約1310萬，但人口增速過低，過去十年僅有2.1%，因此以該率預估至2100年，人口也就只有1550萬。反觀德州三個城市，包括達拉斯-福和市（Dallas-FortWorth）、休士頓、奧斯汀，成長率超過20%，按此速度，77年後將擠下過去的大城市，至2100年躍居前三。

過去傳統大城市包括紐約、洛杉磯在此區間成長率都不到雙位數，不過最慘不是洛杉磯，紐約人口成長率僅1%。

2100年加州人口最多的地區為：

洛杉磯-長堤市-安那罕（Los Angeles-Long Beach-Anaheim）人口將達到約1550萬。

河濱市-聖伯納汀諾市-安大略（Riverside-San Bernadino-Ontario）在全國人口最多的城市中排名第

16位。研究顯示，2010年至2020年間，該地區的人口增長率約為10.3%。預計到2100年，該地區的人口將達到 1020萬。

舊金山-屋崙-柏克萊（San Francisco-Oakland-Berkeley）排名第19位。研究顯示，從2010年到2020年，該地區的人口增長率約為8.1%。預計到下個世紀初，該地區人口將達到約880萬。

美國全境總體而言，2100年德州將擁有美國前三大城市。研究報告指出：「美國的未來可能就在德州。根據目前的移民趨勢，moveBuddha預測，到2100年，達拉斯、休士頓和奧斯汀（Austin）將取代紐約、洛杉磯和芝加哥，成為美國人口最多的城市。」

以下是預計2100年美國人口最多的十大城市及其預測人口： 1.達拉斯-福和市（Dallas-FortWorth） 3390萬 ；2. 休士頓：3140 萬；3.德州奧斯汀：2230 萬；4.鳳凰城：2230萬；5. 紐約：2080萬；6.亞特蘭大市：1840萬；7. 洛杉磯：1550萬；8. 華盛頓特區-維吉尼亞州阿靈頓（Washington, D.C.-Arlington, Virginia）：1500萬；9. 佛州奧蘭多：1420萬；10. 邁阿密：1380萬。