我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

2100全美城市人口排名 洛城暴跌

編譯組／綜合報導
研究預測到2100年洛杉磯長堤安那罕人口成長率過低，人口數排名將大幅衰退。（美聯社）
研究預測到2100年洛杉磯長堤安那罕人口成長率過低，人口數排名將大幅衰退。（美聯社）

據「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）報導，由幫助人們搬遷的技術公司moveBuddha所做的一項研究顯示，根據目前的人口遷徙數據，2100年，加州洛杉磯-長堤市-安那罕一帶的城市人口將從現在的第二掉至第七。

雖然2022年加州的人口數據顯示其人口有所下降，但在moveBuddha列出的城市排行榜中仍出現三個加州城市，其中洛杉磯-長堤市-安那罕進前十排名第二，而最大的競爭對手是德州

MoveBuddha利用美國人口普查局從2010年到2020年收集的數據，根據居民人數超過25萬的美國城市及其2100 年的預計增長率編製了這份榜單。

以2020年為例，洛杉磯-長堤市-安那罕人口數約1310萬，但人口增速過低，過去十年僅有2.1%，因此以該率預估至2100年，人口也就只有1550萬。反觀德州三個城市，包括達拉斯-福和市（Dallas-FortWorth）、休士頓、奧斯汀，成長率超過20%，按此速度，77年後將擠下過去的大城市，至2100年躍居前三。

過去傳統大城市包括紐約、洛杉磯在此區間成長率都不到雙位數，不過最慘不是洛杉磯，紐約人口成長率僅1%。

2100年加州人口最多的地區為：

洛杉磯-長堤市-安那罕（Los Angeles-Long Beach-Anaheim）人口將達到約1550萬。

河濱市-聖伯納汀諾市-安大略（Riverside-San Bernadino-Ontario）在全國人口最多的城市中排名第

16位。研究顯示，2010年至2020年間，該地區的人口增長率約為10.3%。預計到2100年，該地區的人口將達到 1020萬。

舊金山-屋崙-柏克萊（San Francisco-Oakland-Berkeley）排名第19位。研究顯示，從2010年到2020年，該地區的人口增長率約為8.1%。預計到下個世紀初，該地區人口將達到約880萬。

美國全境總體而言，2100年德州將擁有美國前三大城市。研究報告指出：「美國的未來可能就在德州。根據目前的移民趨勢，moveBuddha預測，到2100年，達拉斯、休士頓和奧斯汀（Austin）將取代紐約、洛杉磯和芝加哥，成為美國人口最多的城市。」

以下是預計2100年美國人口最多的十大城市及其預測人口： 1.達拉斯-福和市（Dallas-FortWorth） 3390萬 ；2. 休士頓：3140 萬；3.德州奧斯汀：2230 萬；4.鳳凰城：2230萬；5. 紐約：2080萬；6.亞特蘭大市：1840萬；7. 洛杉磯：1550萬；8. 華盛頓特區-維吉尼亞州阿靈頓（Washington, D.C.-Arlington, Virginia）：1500萬；9. 佛州奧蘭多：1420萬；10. 邁阿密：1380萬。

洛杉磯 德州 加州

上一則

天普市高中女排奪佳績

下一則

聯邦參議員選舉 波特、謝安達民調大幅領先

延伸閱讀

洛市花販無端被襲 醉漢兇嫌連刺6刀

洛市花販無端被襲 醉漢兇嫌連刺6刀
洛市休班警車禍亡 肇事者酒駕闖紅燈

洛市休班警車禍亡 肇事者酒駕闖紅燈
「大鬍子」哈登加入洛杉磯快艇隊

「大鬍子」哈登加入洛杉磯快艇隊
加州眾議員Carrillo酒駕遭逮 正與梁家訓角逐洛市議員

加州眾議員Carrillo酒駕遭逮 正與梁家訓角逐洛市議員
長堤市首現本土登革熱 加州第2例

長堤市首現本土登革熱 加州第2例
長堤市首例本土登革熱病例確診 加州第二例

長堤市首例本土登革熱病例確診 加州第二例

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

8歲華童萬聖節「隱形人」創意裝扮 坦密庫拉學區3連冠

2023-11-01 02:05

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰