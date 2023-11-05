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州府資助前寄養未成年 舊金山、范杜拉啟動試點

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州州長紐森。（取自州長辦公室）
加州州長紐森。（取自州長辦公室）

加州州長紐森（Gavin Newsom）辦公室宣布，加州甫啟動兩項由州政府資助的保障收入試點計畫，重點關注前寄養未成年者。這些計畫將透過社會服務廳（Department of Social Services）提供無條件、個人、定期的現金資助，旨在消除貧困、促進公平，支持受助者基本需求。

這兩項試點計畫分別在舊金山與南加州的范杜拉（Ventura）。州府向舊金山縣市撥款343萬9090元，替150名前寄養未成年者提供每月1200元支助，為期18個月。加州也向范杜拉縣公共服務機構（Ventura County Human Services Agency）撥款153萬8758元，替150名前寄養未成年者提供每月1000元資助，為期18個月。

一般來說，加州接受寄養家庭的小孩到了18歲就會離開寄養家庭，但之後生活仍有不少挑戰，因此加州有一些方案在協助這群人適應生活。受益人將接受福利諮詢，以評估這項保證收入對其享受各種公共福利資格的影響。

舊金山公共服務局（SF Human Services Agency）表示，舊金山縣市很榮幸成為加州唯二得到州府撥款的單位之一，為期18個月的無條件收入，將幫助年輕人追求他們希望與夢想。

這項試點計畫建立在先前於加州士德頓（Stockton）啟動類似計畫成功的基礎上。士德頓協助受助者找到全職工作，減少收入後產生的心理焦慮。

經濟流動性和機會特別顧問塔布斯（Michael Tubbs）表示，試點計畫是實現消除加州貧困的關鍵第一步。「加州有近450萬人生活於貧困線下，而穩定保障收入不僅有效提高財務穩定性，也能提高受助者身心健康、親子關係及人們奮鬥的能力。」

加州 舊金山 福利

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