連鎖速食店明年時薪調至20元…轉嫁成本？星巴克未鬆口

加州新法將速食業員工的時薪調漲至20元，以加州為根據地的星巴克則仍未鬆口，只表示已將應對策略編進2024財年的綱要。（美聯社）

加州 新法將速食業員工的時薪調漲至20元，Chipotle已經表態會反映在售價上，以加州為根據地的星巴克 則仍未鬆口，只表示已將應對策略編進2024財年的綱要了。

星巴克（Starbucks）全球共有3萬8000家分店，北美占1萬8000家，其中又以在加州的資產比例最高，共3100家分店、占比達19%。不過，面對加薪，星巴克到底如何面對，財務長魯潔莉（Rachel Ruggeri）接受Yahoo Finance訪問時仍不鬆口。

魯潔莉指出，雖然加州分店數多，但星巴克的全球分店達3萬8000家，2萬家不在北美，因此加州一地的薪資調整，還在星巴克能夠處理的範圍內。不過她還是強調，星巴克還是會維持住加州的市占率，還有資產配置。

至於星巴克最近又關掉舊金山 的七家分店，剩下52家，魯潔莉說這只是正常運作、季節調整，薪資調整只是星巴克在加州布局的一小部分而已，雖然集團持續評估影響，但應對方案已經寫進2024財年的綱要了。

整體來說，星巴克期望在2024財年讓整體營收增加10%至12%，EPS增加15%至20%。另外，星巴克計畫在美國展店至2萬家，另一個主戰場中國則希望未來兩年增至9000家分店，全球分店數在2030年前可以達到5萬5000家。