又4家小型保險商 撤房屋險業務

加州野火風險高，成為保險公司退出的原因。（美聯社）

同屬於Kemper Corporation的四家保險 商Merastar Insurance Co.、Unitrin Auto and Home Insurance Co.、Unitrin Direct Property and Casualty Co.、Kemper Independence Insurance Co.宣布，在集團調整全美營運架構的考量下，他們決定現有房屋險保戶合約到期後將不再續保，最快在2025年2月25日就會完全退出加州 市場。

四家業者的市占率都不及1%，最大的Kemper Independence Insurance Co.保戶3萬3200位，集團在向加州保險局（California Department of Insurance）提交的申請文件中指出，考量到市占率不算大的現實，集團認為退出不致影響市場供應。

不同於Allstate與State Farm因為野火風險太高而退出的理由，Kemper Corporation則是宣稱，他們只是退出加州較優保約市場，同時集團的決定不受各州政府的影響。較優保約意指，被保險人條件較優、理賠風險較低。Kemper Corporation說，他們還是會承保加州的特別車險與壽險。

但事實上，加州保險局稍早曾經要求Kemper Independence Insurance Co.，退還150萬元超收的保費 ，該筆費用被認定為誇大野火風險而不當收取保費。

另一方面，加州保險局試圖誘導更多保險業者回到加州的作法，卻引發倡議團體Consumer Watchdog的批評。保險局宣稱，每家業者在2024年12月之前都至少要有85%的保單來自野火高風險區，但85%的門檻並非絕對，且保單條件還劣於加州政府的FAIR Plan。FAIR Plan是加州州民不得已下的最後選擇，保費高出民間業者不少。