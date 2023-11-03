自駕失靈導致死亡車禍？陪審團認定特斯拉無過失

2019年在河濱縣發生的事故中，特斯拉 Model 3的自駕 系統是否失靈，才導致一死兩傷的悲劇？12人的陪審團日前裁定，特斯拉的自駕系統並非事故的原因。

特斯拉向來主張，就算使用自駕系統，駕駛人也必須時時注意路況，不過圍繞自駕系統的法律爭訟仍不斷出現。2022年感恩節在本加州 灣區的追撞事故中，特斯拉自駕系統就被指責為無故變換車道並且緊急煞停，導致八輛車撞成一團。

另外今年稍早在洛杉磯的事故中，特斯拉的自駕系統也被指為無故轉向，導致車輛撞上分隔島，不過陪審團還是認定，事故原因並非自駕系統誤判。

2019年的一死兩傷事故，則是近年來加州高討論度的案件之一。死者Micah Lee當時駕駛Model 3並使用自駕系統，行經河濱縣太陽城（Sun City）I-215與McCall Boulevard的交會處，但卻失控撞上棕櫚樹，兩名乘客 Lindsay Molander與未成年人重傷。

Lindsay Molander與未成年人事後向特斯拉索賠4億元，因為自駕系統存在明顯缺失，不只設計有問題，生產、組裝與行銷都有疏忽之處，才會導致事故發生。