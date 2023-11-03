加州電動車占比升至22.3% 特斯拉Model Y仍居首

電動車在加州前三季的新車市占率已達21.5%，Tesla車款受歡迎。（Tesla臉書）

加州 新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）指出，電動車（battery electric vehicle，BEV）在加州的銷售量持續成長，2023年前九個月已經占新車銷售量的21.5%，第三季單季達22.3%。

去年前九月和第三季的比例分別為16.4%與第三季的9.1%。

加計油電混合車與氫燃料電池車後，「新能源車」前三季的比例更達35.4%，顯示美國其他地方對新能源車的需求或許下滑，但勇於嘗試的加州顯然並未改變。同時也因為州政府已經決定2035年全面停售燃料車，這也使得加州電動車的買氣更旺。

在此趨勢下，燃料車的銷售比例，前三季已下滑到64.6%，低於2022年的71.6%，更低於2018年的88.4%。加州整體數據顯示，電動車的2023年前三季的市占率已達21.5%（29萬1518輛），全美僅7.4%。

特斯拉 的Model Y與Model 3仍是加州電動新車的最大來源，分別為10萬3398輛與6萬6698輛。特斯拉的市占率雖達62.9%，但已經較去年的高峰71.8%下滑，Chevrolet、BMW、Mercedes與Hyundai的電動車正在分食特斯拉獨大的市場份額。

在總體銷量部分，特斯拉的Model Y穩居第一，其後是Model 3，與豐田 （Toyota）的RAV4與Camry。單就第三季而言，豐田車的市占率達到15%，特斯拉13.5%。第二季時，特斯拉才稍微領先豐田，但第三季又被豐田扳回一城。

Yahoo Finance指出，今年前三季，特斯拉的銷量年增38.5%，豐田則萎縮0.7%，因此2023年整年的加州銷售王者還很難判斷。